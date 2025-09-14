Marc Márquez demostra qui mana en el Mundial i guanya a Misano
Després de la caiguda de dissabte en la carrera esprint, per davant de Bezzechi, mentre Àlex ha estat tercer
Marc Márquez s’ha refet en gran a la carrera llarga del GP de San Marino en el circuit de Misano en aconseguir una altra victòria en un Mundial que domina amb puny de ferro i en el qual pot aconseguir matemàticament el títol d’aquí a dos setmanes al Japó, i on és més que probable que hi hagi un doblet inèdit en la història del motociclisme si el seu germà Àlex acaba certificant la segona plaça. Marc ha començat com un tir la carrera aprofitant la sortida per guanyar posicions i posar-se a la empremta de Marco Bezzechi, el pilot d’Aprilia que tenia la "pole", mentre Àlex se situava tercer. Aquestes posicions s’han mantingut inalterables durant gairebé la meitat de la prova, mentre el bicampió del món i company del més gran dels Márquez en la Ducati oficial, Pecco Bagnaia, se n’anava pel terra en la volta 9. Tanmateix, en la volta dotze Marc ha llançat un atac i ha adelantat Bezzechi, que s’ha mantingut al seu rebuf durant diverses voltes, amb Àlex seguint-los a certa distància. L’italià ha intentat en diverses ocasions pressionar Márquez, fins i tot marcant la volta ràpida, però el Cervera li responia fent el mateix tot seguit. Finalment, Marc s’ha fet amb la victòria sguido de prop per Bezzechi i amb el seu germà Àlex completant el podi. Ara, el més gran dels Màrquez té a la seua mà segellar el que serà el seu novè títol mundial, el setè en MotoGP, d’aquí a dos setmanes a Motegi, on arribarà amb 182 punts d’avantatge sobre el seu germà.