El Mollerussa es queda en blanc davant un poderós Hospitalet (1-2)
Un gol de Flavio a l'últim quart d'hora decideix un partit marcat pels pals i un penal a cada àrea.
El Mollerussa ha començat amb les idees molt clares i jugant a camp contrari. Els visitants han demostrat la seva pólvora en atac i a la primera arribada, el lateral Pentelei, ha rematat des de la frontal al travesser de la porteria de Batalla, que no hi podia arribar de cap manera.
L'Hospitalet ha passat a dominar el partit, però el Mollerussa es defensava amb comoditat i amenaçava a la contra amb Lamin i Dueso. Després d'uns minuts de poques arribades, en una falta de Franki a la frontal, que ha vist targeta groga, Dani Hernández ha col·locat la pilota a l'escaire i Batalla s'ha estirat per salvar el primer gol.
La més clara ha arribat al minut 39, en una gran aturada de Batalla amb el cos quan ja es cantava el gol de l'Hospitalet en un xut a boca de canó des de l'àrea petita. Els de Kiku Parcerisas, lluny de tancar-se ha tingut l'última ocasió de la primera part amb una rematada de cap de Dueso al pal.
Després del pas per vestidors, en el minut 53, Àlex Sanz a comès penal sobre Buba i Pol Ballesteros l'ha transformat per situar el 0-1 al marcador. El Mollerussa s'ha refet ràpidament amb unes mans dins l'àrea de Dani Molina que l'àrbitre ha assenyalat com a penal, Lamin, per segona setmana consecutiva, ha marcat l'empat des dels onze metres.
Els barcelonins han dominat la possessió de la pilota, però Lamin a la contra ha perdonat el segon en una bona acció per la banda dreta. L'Hospitalet ha sentenciat el partit amb una jugada a l'esquena de la defensa que ha finalitzat Flavio al segon pal. El Mollerussa ho ha intentat fins al final sense encert i es queda sense puntuar contra un dels millors equips de la categoria.