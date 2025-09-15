FUTBOL
Derrota contra un gran rival
El Mollerussa cau derrotat en el seu primer partit a casa contra un Hospitalet que va demostrar ser candidat a tot. Els errors defensius van fer que el conjunt del Pla d’Urgell no puntués
El Mollerussa va caure derrotat contra l’Hospitalet en l’estrena davant de la seua afició, que va suposar un partit de gran nivell davant d’un dels màxims aspirants a l’ascens (1-2). En el primer temps, Batalla va evitar que el conjunt del Pla d’Urgell se n’anés al descans per sota en el marcador. A la segona meitat, tots dos equips van marcar en dos penals més que dubtosos, però a falta de quinze minuts, Flavio va fer gol en una transició per banda dreta que va significar l’1-2 final.
Els primers deu minuts del partit van tenir com a protagonista l’equip local, amb domini territorial i alta possessió de pilota gràcies a la línia de cinc defenses. Ho van intentar Porté i Beneite de lluny, però no van aconseguir incomodar la porteria d’Aliaga. A mesura que passaven els minuts, els visitants aconseguien el domini del partit, amb el qual van arribar les seues millors ocasions, desbaratades totes per Batalla o els pals. Al 12’, Pentelei va disparar al travesser en un xut des de la frontal de l’àrea; al 20’, Ballesteros va obligar a l’estirada de Batalla; al 35’, entre el porter i el travesser van evitar el gol d’Hernández d’un xut de falta; i al 40’, a boca de canó Batalla va salvar una pilota que semblava un gol clar. L’última, això sí, va ser per als locals en un cop de cap al pal de Dueso després d’un servei de banda de Lucas per arribar al descans amb empat a zero.
Al segon temps, van arribar els gols. Es va avançar l’Hospitalet amb gol de Ballesteros, de penal, comès per Sanz sobre Buba, quan el defensa va impactar en el peu del davanter en una acció innecessària perquè el control de Buba el feia sortir de l’àrea. Poc després va empatar Lamin, també de penal. L’àrbitre va apreciar mà en un control de Molina dins de la seua pròpia àrea, en una decisió molt protestada pels visitants. Amb l’empat, el Mollerussa no va aconseguir tancar el partit i en un contraatac per banda dreta Flavio va empènyer a plaer la pilota enviada per Serra a l’àrea petita, en una gran combinació amb Martínez, que va tornar ahir a Mollerussa després de ser una peça destacada de l’equip del Pla d’Urgell la campanya passada. Els visitants van tirar d’experiència per tancar el partit i emportar-se els tres punts. Amb aquesta derrota, els de Kiku Parcerisas s’estrenen amb un punt de sis de possibles.
Parcerisas: “Avui un empat hauria estat el més just”
El tècnic del Mollerussa, Kiku Parcerisas, va lamentar que “ha estat una derrota dura per com s’ha donat. El més just avui hauria estat un empat”. De fet, va reconèixer que el seu equip va tenir “una mica més el domini de la possessió” però va pagar cars dos errors defensius. “No podem cometre aquestes badades… s’estan repetint des de la pretemporada i a Tercera això et costa punts contra equips de veritat, que ho són tots”, va lamentar, assenyalant directament el penal i el segon gol com a errors “infantils” que van condicionar el partit. Sobre el plantejament tàctic, va dir que “crec que avui ho hem encertat, però això va de guanyar i hem perdut”.