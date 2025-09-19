Confirmen l'avenç del betanodavirus al litoral de Catalunya: detecten el primer cas d'infecció a un mero a la costa de Barcelona
La UAB i l'Institut de Ciències del Mar poden en marxa un equip per fer seguiment de l'evolució de la malaltia
El primer cas d'infecció per betanodavirus en un mero ha estat confirmat oficialment a Catalunya, segons ha informat el Servei de Diagnòstic Patològic de Peixos de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). L'exemplar afectat va ser localitzat en aigües properes a Barcelona, fet que constata l'arribada d'aquesta patologia a les costes catalanes després d'anys d'expansió pel Mediterrani.
Aquesta identificació, juntament amb diversos avisos de meros morts o amb símptomes, confirma de manera inequívoca la presència del virus al litoral català. El betanodavirus, també conegut com a necrosi nerviosa viral (VNN), ha estat responsable durant els darrers anys de significatius brots de mortalitat en meros i altres espècies de peixos arreu del Mediterrani. Davant aquesta situació, la UAB i l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) han activat una xarxa d'alerta i recollida de mostres per identificar nous casos i monitoritzar l'evolució de la malaltia.
En els darrers cinc anys, s'han registrat brots especialment virulents a diversos punts del Mediterrani, incloent Grècia, el sud d'Itàlia i diverses zones d'Espanya. També recentment s'han detectat casos a les illes Açores, mostrant la capacitat d'expansió del virus. A l'àmbit espanyol, el betanodavirus ja havia causat episodis significatius a les Illes Balears, i durant els anys 2023 i 2024 s'ha observat un avanç progressiu cap al nord de la península, fins arribar ara a les aigües catalanes.
Expansió del betanodavirus pel Mediterrani
El virus responsable d'aquesta malaltia ha mostrat una preocupant capacitat d'adaptació i propagació. Segons els experts, les alteracions en la temperatura de l'aigua del mar derivades del canvi climàtic podrien estar afavorint la seva expansió cap a zones on anteriorment no es registraven casos. La identificació d'aquest primer exemplar infectat a Catalunya representa un important senyal d'alerta per al sector pesquer i per als especialistes en ecosistemes marins.
Els científics recomanen a pescadors i submarinistes que notifiquin qualsevol observació de meros morts o amb comportaments anòmals, per tal de contribuir al seguiment de la malaltia i facilitar la recollida de mostres que permetin aprofundir en l'estudi d'aquesta patologia.