Troben dos homes morts en un pis del barri de la Bordeta de Lleida

El decés s’hauria produït fa uns dies i n’investiguen les causes

Els morts han estat trobats en un pis del carrer Puigverd.

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort de dos homes que han estat trobats sense vida a primera hora d’aquesta tarda en un pis del carrer Puigverd de la Bordeta. Tot apunta que portarien diversos dies morts. Les víctimes tindrien 74 i 33 anys.

En la inspecció ocular que la policia ha fet al domicili no s’han observat signes evidents de violència però no es descarta cap hipòtesis. Els cossos han estat traslladats a l’Institut de Medicina Legal de Lleida on se’ls hi practicarà l’autòpsia que ha de determinar les causes del decés.

