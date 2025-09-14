HOQUEI
El Pons Lleida supera amb solvència el Saint-Omer
Davant d’un rival de Champions, victòria lleidatana per 5-3 en un nou amistós
El Pons Lleida va sumar ahir una nova victòria en aquesta pretemporada al superar per 5-3 a l’Onze de Setembre el Saint-Omer francès, un equip que aquesta pròxima temporada jugarà la Champions. És la sisena victòria per a l’equip d’Edu Amat en els vuit partits que ha disputat, havent perdut només un duel, 4-1 davant del Calafell a la Lliga Catalana, i empatat 2-2 davant del Reus dimarts passat.
A la primera part hi va haver poques ocasions de gol i es va arribar al descans amb mínim avantatge lleidatà per 1-0, després del gol anotat per Antonio Chino Miguélez a falta de poc més d’un minut per al final de la primera part.
A la segona, els lleidatans van posar una marxa més i van aconseguir incrementar l’avantatge. Martí Gabarró va posar el 2-0 ean l’electrònic als tres minuts de la represa i el mateix jugador, quatre minuts més tard, feia el 3-0 a l’aprofitar una passada de Darío Giménez. Nico Ojeda va firmar el 4-0. En el minut 17 va retallar diferències el Saint-Omer (4-1), encara que poc després Sebas Moncusí va fer el 5-1. En la recta final, el conjunt francès va maquillar el marcador amb dos gols més, per tancar el xoc amb el resultat de 5-3. A l’equip lleidatà va debutar Nil Santacana, de 19 anys.
Després del partit, Edu Amat va explicar que “ens estan costant aquests amistosos. També hem jugat a una hora poc habitual, les 17.00, amb molta calor, però l’equip l’he vist bé, encara que ens ha faltat un punt més d’intensitat en defensa”. “En aquest aspecte hem de fer un pas endavant perquè necessitem ser més sòlids”, va afegir el tècnic lleidatà.
Estrena de Lliga
De cara a l’estrena a la Lliga, d’aquí a dos setmanes a la pista del Noia, Amat va admetre que “crec que anem una mica endarrerits en alguns aspectes. A hores d’ara m’agradaria tenir més coses polides, encara que el positiu és que sabem on estem cometent errors”. Va destacar també que “als jugadors els veig amb una actitud positiva, amb ganes de treballar i de fet en pretemporada es tracta d’això, de treballar i corregir errors”. El Pons Lleida disputarà l’últim amistós dissabte vinent a la pista del Cerdanyola (19.30).