BÀSQUET
Primer triomf de preparació
L’Hiopos Lleida venç el Morabanc Andorra amb un gran últim quart (17-29), en un partit d’alta intensitat. Els lleidatans van disfrutar al contraatac gràcies a les bones defenses
L’Hiopos Lleida va vèncer ahir el seu primer partit aquesta pretemporada, superant per 83-87 el Morabanc Andorra en un duel molt igualat i amb moltes alternatives en el marcador, que va suposar l’estrena de Zoriks com a bordeus (3 punts i 2 assistències). La remuntada lleidatana a l’últim quart (17-29) va ser clau per emportar-se la victòria i el trofeu Escaldes-Engordany, amb un joc coral durant molts minuts i un ritme molt alt, propi de la competició oficial.
El primer quart va tenir dos trams, el primer amb molt encert en el tir, amb un Andorra dirigint tot el seu atac a la línia de tres i amb un Hiopos molt coral corrent en transicions gràcies al rebot defensiu. Krutwig amb una assistència a Batemon per a un triple i una cistella fàcil sota la pintura va tancar el parcial (8-14). Amb els canvis, el xoc es va endurir i es van reduir les puntuacions per acabar el quart amb un 17-20. Al segon capítol, va aparèixer Ejim per erigir-se com el més destacat de la primera meitat amb 12 punts. A Golomán no el va afectar un tap de Pustovyi perquè va respondre amb dos esmaixades i el parcial va ser de 0-12 per arribar a la màxima diferència del duel (22-32). Joan Plaza va demanar temps mort, i a través d’Evans, diverses pèrdues bordeus i alguna permissivitat arbitral, el seu equip va endossar un parcial de 15-4 per acabar el quart davant (37-36).
El tercer quart va ser estireganyós i dens. Els andorrans, malgrat la bona arrancada lleidatana (37-41), van aconseguir la màxima diferència (59-50) a través de la pressió alta i els tirs lliures –fins a divuit en aquest parcial–. Els àrbitres van compensar la diferència perquè el quart s’igualés fins al 66-58. A l’últim quart, l’Hiopos va endossar un parcial de 0-12 amb diversos contraatacs per donar la volta al marcador (69-70) a falta de set minuts. El conjunt bordeus va encertar des del tir exterior (Ejim, Batemon, Paulí) per posar-se set punts a dalt (72-79) a falta de 4 minuts. La distància va ser insalvable per als del Principat que, malgrat que es van posar a dos punts (78-80) amb un triple de Luz, van veure com Batemon i Paulí van segellar la victòria lleidatana.
El Robles cau amb el Mataró (46-57) i s’acomiada de la Final Four
El Robles Lleida va tornar a perdre ahir, davant de la UE Mataró (46-57) en el seu segon compromís de la Lliga Catalana LF2 i va perdre totes les seues opcions d’assolir la Final Four de la competició, ja que queda relegat a l’última plaça del grup després de caure també en el seu debut davant de l’Almeda (66-46). En el partit d’ahir, al Barris Nord, el conjunt de Rubén Petrus es va mantenir a prop en el marcador a la primera meitat. Després d’un primer quart de baixa anotació (7-12), les lleidatanes van reaccionar per anar-se’n al descans quatre punts per sota (25-29), després d’haver-se posat fins i tot davant. No obstant, un 0-7 per arrancar la segona part va deixar sense opcions les lleidatanes fins al final.
“El resultat és insignificant, però guanyar reforça”
Gerard Encuentra, tècnic de l’Hiopos Lleida, es va mostrar satisfet després de l’últim partit de pretemporada, destacant el creixement de l’equip malgrat els errors encara per corregir. En una roda de premsa marcada per l’autocrítica constructiva, va valorar positivament l’exigència física del matx i el progrés en les sinergies dins del grup.
“Ha estat un partit molt físic, molt exigent, i això ens ha servit com un bon entrenament”, va afirmar. Encara que va recalcar que el resultat és “insignificant”, també va reconèixer que guanyar “reforça anímicament l’equip i dona suport al treball setmanal”. “Estem millorant a poc a poc, però a partir de demà, a treballar per fer-ho més”, va concloure el tècnic.