HOQUEI
El Vila-sana empata amb el Cerdanyola i passa a la final
Malgrat les baixes va sumar un punt que les classifica com a millor segon
❘ VILA-SANA ❘ El Vila-sana es va classificar ahir per a la Final Four de la Lliga Catalana Femenina d’hoquei, que es disputa al Palau de Plegamans el cap de setmana que ve, a l’empatar 4-4 amb el Cerdanyola. Els dos equips arribaven a aquest partit decisiu empatats a tres punts, a l’haver guanyat l’Alpicat (3-1 el Vila-sana i 3-0 el Cerdanyola), per la qual cosa després d’aquest resultat l’equip barceloní passa com el primer de grup i el lleidatà com el millor segon dels tres grups en què es divideix la competició.
El Vila-sana va afrontar el partit amb nombroses baixes, cinc jugadores a l’Europeu –quatre amb Espanya i una amb Portugal–, dos lesionades i també amb la baixa de Maria Porta, per la qual cosa l’equip va comptar només amb tres jugadores del primer equip, Luchi Agudo, Bea Gaete i Ana Horche. El matx va començar bé per a l’equip que entrena Lluís Rodero, que es va avançar 3-0, per arribar al descans amb avantatge 3-1. A la segona part se li va complicar el xoc, fins al punt que el Cerdanyola es va situar 3-4, empatant i segellant la classificació.
Després del partit, Rodero no estava gaire content, encara que admetia la dificultat d’afrontar-lo sense vuit de les jugadores del primer equip. “Hem començat molt bé, ens hem posat 3-0 i amb moltes opcions d’ampliar el marcador, però després d’una pèrdua de bola ens han fet el 3-1 i a partir d’allà se’ns ha complicat”. Va afegir que “s’ha notat el cansament, hem patit en defensa i les sensacions és que no hem estat bé. Teníem baixes i esperava més de totes les jugadores”. “Ara a esperar com arriben totes i afrontar la Final Four i la Supercopa”, va concloure el tècnic.