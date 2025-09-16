FUTBOL
L’AEM rebrà l’Europa a la segona ronda copera
El sorteig només va determinar la seu del duel, entre equips de Primera RFEF
L’AEM disputarà la segona ronda de la Copa de la Reina al Camp d’Esports, en un encreuament que el mesurarà a l’Europa, de la seua mateixa categoria, l’1 o 2 d’octubre. Així ho va determinar el sorteig celebrat ahir a Las Rozas que, en el cas del conjunt lleidatà, només havia de determinar quin seria l’estadi que acolliria el partit, perquè les dos primeres rondes de la competició, encara sense equips de la màxima categoria, s’aparellen per proximitat geogràfica.
Per això, des que van superar els seus respectius encreuaments dimecres passat ja sabien que s’enfrontarien al ser els dos únics representants catalans en competició, a l’espera dels tres de Lliga F: Badalona Women i Espanyol, que entren en tercera ronda; i Barça, que entra a la quarta.
Els dos primers podrien ser rivals de l’equip que passi de ronda, que en cas d’assolir la tercera ronda jugarà contra un dels equips que va quedar entre la novena i la catorzena plaça de la passada Lliga F o un dels dos ascendits (Alhama i Logronyo).
L’AEM va superar l’Atlètic Balears en l’estrena copera (0-2), mentre que l’Europa va golejar per 0-6 el Cornellà, de Tercera RFEF, la qual cosa va encaminar a un duel que tindrà un especial significat per al tècnic de l’equip lleidatà, Joan Bacardit, que va ser entrenador del conjunt escapulat durant tres temporades, aconseguint dos ascensos, i s’enfrontarà al seu exequip per primera vegada a la Copa. De la mateixa forma, el xoc també suposarà el retorn de la màxima golejadora de la història de l’AEM, Vanesa Núñez Pixu, que tornarà a enfrontar-se a l’equip en el qual va estar durant 18 temporades com a part de l’Europa.