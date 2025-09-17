SEGRE

La FIS visita l’Stadium de Beret per laCopa d’Europa

Es preveu per als dies 3 i 4 de febrer

Wim Rossel, al centre, revisant el traçat de la Copa d’Europa juntament amb responsables de Baqueira.

Baqueira-Beret va rebre el 9 de setembre passat la visita del responsable de la Copa d’Europa masculina de la Federació Internacional d’Esquí (FIS), Wim Rossel, per revisar sobre el terreny tots els aspectes esportius i logístics de les dos proves de Copa d’Europa d’eslàlom masculí previstes per als dies 3 i 4 de febrer del 2026 a l’Stadium Fernández Ochoa de Beret. “Per ser la primera vegada, el treball del comitè organitzador ha estat exemplar i ja s’està posant com a referència per a altres estacions”, va destacar Rossel durant la visita.

De cara a l’any passat s’han acordat moviments de neu a la meitat i a la zona baixa del traçat per marcar una mica més els canvis de pendent i oferir noves alternatives als traçadors. Es contemplen dos accions principals de treball de neu en pista que es decidiran una vegada analitzats els vídeos de les proves del 2025 i en funció de la quantitat de neu disponible. La pista d’eslàlom, homologada el 2015, situada a Beret, té 954 metres de longitud i 219 de desnivell, amb sortida a 2.079 metres i arribada a la cota 1.860.

