Derrota inaugural
L’Hiopos Lleida obre la Lliga Catalana caient de nou contra el Baxi Manresa, en un partit fluix a nivell defensiu. Batemon (22) i Agada (21) van ser els més destacats en atac
❘ tarragona ❘ L’Hiopos Lleida va perdre (90-95) en l’estrena a la Lliga Catalana contra un Baxi Manresa que, malgrat el gran inici lleidatà i la bona actuació de Batemon (22 punts) i Agada (21), va imposar el seu ritme a la segona part per emportar-se el partit, com ja va fer fa tot just 10 dies en l’amistós de Sant Julià de Vilatorta (81-78).
Després d’un 0-5 d’inici, l’Hiopos va endossar un 12-0 amb un gran Agada. Reyes va trencar el parcial i va desencadenar diverses cistelles per a cada equip. Batemon, amb un triple, va tancar el quart (27-20). En el segon, el Manresa va sortir fort, amb un gran encert des del triple i un Lleida llastat per entrar en bonificació ràpidament. El conjunt del Bages va capgirar el marcador (34-35), però l’Hiopos va reaccionar amb un temps mort d’Encuentra per anar al descans amb empat (47-47).
El tercer quart va ser el pitjor dels lleidatans, que van tornar a entrar molt aviat en bonificació i van veure com el seu rival es posava deu punts davant fruit del bon encert des del triple (54-64). L’Hiopos va provar de reaccionar, però Pérez va tancar el quart amb un triple i la màxima diferència del Manresa (63-76).
L’últim va començar amb una altra energia: un triple de Jiménez, tirs lliures d’Agada i una tècnica a Ocampo, entrenador visitant (69-76). L’equip ho va intentar, però no va parar l’atac rival i seguia deu punts avall a falta de quatre minuts (77-87). Els lleidatans van recobrar vida amb l’aparició de Batemon i Sanz (82-87), però els d’Ocampo van saber mantenir-se davant fins al final (90-95).
La Paeria acull la presentació del Trofeu Ciutat de Lleida
L’Hiopos Lleida es presentarà davant de la seua afició el dissabte 26 (20.00) davant un rival de prestigi com el Barça, convidat del Trofeu Ciutat de Lleida Natural Optics. Serà una edició especial, la primera amb l’equip a la Lliga ACB, tal com van destacar el president del Força Lleida, Albert Aliaga, i l’alcalde, Fèlix Larrosa, en la presentació celebrada a la Paeria.
Aliaga va subratllar que “és molt especial poder celebrar el torneig una setmana abans que comenci l’ACB a casa nostra. Presentar l’equip davant la nostra gent és molt important”. Va recordar a més que l’any passat no es va disputar per les obres del pavelló i va expressar el desig d’“iniciar una altra temporada històrica amb un partit que la gent gaudeixi en plena festa major”. Les entrades es venen des de dilluns, a 10 euros per a abonats i 30 per a públic general. Larrosa, per la seua part, va recalcar que “l’Hiopos Lleida representa el projecte de ciutat viva que és Lleida, un exemple d’orgull i cohesió, que té la capacitat d’acollir esdeveniments que generin il·lusió”.
Gerard Encuentra: “Ells han dominat bé la segona part”
L’entrenador de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, va lamentar que el Manresa “ha dominat bé la segona part” i va destacar la falta d’intensitat defensiva. “Crec que el rival ha elevat el nivell físic i ens ha jugat al ritme que ells volien”, va assenyalar. Va lamentar algunes “faltes estúpides” que van donar tirs lliures a l’oponent i va subratllar que el seu equip arribava “un segon tard” en defensa. Encuentra va valorar el treball d’Agada, “un dels pocs que no espera que el seu rebi per defensar”, i va admetre que “la gran diferència ha estat aquí”. Finalment, va deixar clar que “per a l’equip, el ritme és important i el marca una bona defensa”.