SEGRE
HO AVANÇA SEGRE

Mor un home a Lleida després de ser agredit mentre passejava els seus gossos

TENIS

Vuitè torneig solidari d’Aremi al CT Lleida

Dissabte, amb una mostra inclusiva

Els organitzadors del certamen.

Els organitzadors del certamen.

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La Fundació Aremi celebrarà aquest dissabte la vuitena edició del Torneig de Tenis Solidari a les instal·lacions del Club Tennis Lleida, amb l’objectiu de recaptar fons per finançar projectes de l’entitat i donar visibilitat a les persones amb paràlisi cerebral i als professionals que els acompanyen.

Les inscripcions estan pràcticament esgotades, amb participants que repeteixen des de la primera edició i que ara comparteixen pista amb els seus fills. Sota el lema Fes-li un match point a la paràlisi cerebral, aquesta edició incorpora una mostra de tenis inclusiu. A partir de les 10.00, jugadors en cadira de rodes compartiran pista amb tenistes convencionals en una exhibició oberta al públic que vol subratllar que l’esport no entén de límits.

La jornada també comptarà amb un acte institucional, en el qual la presidenta d’Aremi, Maria Mercè Batlle, anunciarà el projecte a què donen suport inscrits i patrocinadors. També hi intervindran el president del CT Lleida, José Luis Solans, i Sergio Rodríguez Clariana, impulsor del torneig. Un sorteig de regals i un refrigeri posaran el tancament a la vuitena edició de la competició.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking