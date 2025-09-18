TENIS
Vuitè torneig solidari d’Aremi al CT Lleida
Dissabte, amb una mostra inclusiva
La Fundació Aremi celebrarà aquest dissabte la vuitena edició del Torneig de Tenis Solidari a les instal·lacions del Club Tennis Lleida, amb l’objectiu de recaptar fons per finançar projectes de l’entitat i donar visibilitat a les persones amb paràlisi cerebral i als professionals que els acompanyen.
Les inscripcions estan pràcticament esgotades, amb participants que repeteixen des de la primera edició i que ara comparteixen pista amb els seus fills. Sota el lema Fes-li un match point a la paràlisi cerebral, aquesta edició incorpora una mostra de tenis inclusiu. A partir de les 10.00, jugadors en cadira de rodes compartiran pista amb tenistes convencionals en una exhibició oberta al públic que vol subratllar que l’esport no entén de límits.
La jornada també comptarà amb un acte institucional, en el qual la presidenta d’Aremi, Maria Mercè Batlle, anunciarà el projecte a què donen suport inscrits i patrocinadors. També hi intervindran el president del CT Lleida, José Luis Solans, i Sergio Rodríguez Clariana, impulsor del torneig. Un sorteig de regals i un refrigeri posaran el tancament a la vuitena edició de la competició.