ESCALADA
Abril Farrús, campiona d’Espanya sub-17 en bloc
La lleidatana també lidera la Copa estatal i és internacional
L’escaladora lleidatana Abril Farrús Soriano s’ha proclamat campiona d’Espanya sub-17, després d’imposar-se al campionat celebrat el passat dia 7 a Madrid. Farrús va dominar la competició des de l’inici, liderant tant la fase classificatòria com la final. En aquesta última va aconseguir superar dos blocs i dos zones amb menys intents que els rivals, la qual cosa li va assegurar el títol. Aquest èxit se suma a una temporada brillant, en la qual ja s’havia proclamat campiona de Catalunya i vencedora de la Copa Catalana en les seues tres proves. Actualment, a més, encapçala la classificació de la Copa d’Espanya, encara pendent de resoldre’s.
En l’àmbit europeu, Farrús ha competit aquest any en quatre proves internacionals amb la selecció espanyola, situant-se al voltant del lloc 40 del rànquing continental. Un resultat de gran valor, tenint en compte que és la participant més jove de la seua categoria, que reuneix escaladores amb fins a dos anys més d’edat. Aquest any, Abril ha decidit especialitzar-se en la modalitat de bloc, deixant temporalment de banda la disciplina de dificultat, amb l’objectiu d’optimitzar el seu rendiment i gestionar millor la pressió del circuit internacional.
Amb 15 anys, Abril Farrús combina els estudis de quart d’ESO a l’institut Joan Oró amb un exigent programa d’entrenaments. Forma part del club CCT21 i de l’equip Block District, repartint les seues sessions entre el Boulder Indoor de Lleida i les instal·lacions barcelonines del seu equip. La seua preparació inclou viatges a rocòdroms de tot Espanya i de l’estranger, amb estades a França i Itàlia. El projecte de la jove compta amb el suport de la diputació de Lleida.