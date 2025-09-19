FUTBOL
Rashford catapulta el Barça
Dos gols del davanter anglès donen la victòria a l’equip blaugrana en l’arrancada europea i davant l’absència de Yamal. Joan Garcia va sostenir els de Flick quan va pressionar el Newcastle
❘ newcastle upon tyne ❘ El Barça va arrancar la Champions amb victòria gràcies a un doblet de Marcus Rashford resolutiu davant de l’absència de Lamine Yamal. Rashford, xiulat durant tot el partit per l’afició del Newcastle i necessitat durant anys d’una actuació així, va estrenar el seu compte golejador com a jugador del Barcelona amb un sublim cop de cap i un míssil a l’escaire per començar aquesta Champions League amb victòria i amb una dosi de tranquil·litat davant de la visita del París Saint-Germain d’aquí a dos setmanes. El davanter anglès, que sap que té comptes pendents amb Anglaterra després de marxar per la porta del darrere del Manchester United, va impressionar el seleccionador anglès, Thomas Tuchel, present a la grada, amb un dels seus millors partits en molt temps. Els seus dos golassos, en registres ben diferents, van descarrilar un Newcastle que als punts va ser millor que els blaugranes durant bona part del partit, però al qual l’ullal ofensiu i la definició no el va venir a veure fins al minut 91 quan ja anaven 0-2 perdent. Ells van dominar, ells van tenir les ocasions, però va ser Rashford qui, vestit de futbolista gran, dels que apareixen amb dos o tres pinzellades, va decidir que els tres punts marxessin a la capital catalana. Eddie Howe es fregava els ulls perquè el seu equip havia lligat de mans el Barcelona durant més de 50 minuts, però la seua única recompensa era un trist 0-0, principalment perquè Joan García marca les diferències sota pals. El nou porter del Barça va salvar un gol cantat per als anglesos quan va blocar una rematada de Barnes al segon pal completament sol. No serien pocs els que a St. James’ Park van celebrar aquest gol pensant que era impossible que Barnes no encertés en aquesta posició, però García ho va evitar i va donar ales perquè el Barça creixés amb els minuts. Segons va anar madurant el partit i es va assentar la bravura dels magpies, va començar a aparèixer el Barcelona, que va trobar el seu heroi aen Rashford, un home que portava quatre anys sense marcar en aquesta competició. No s’havia estrenat encara amb la samarreta del Barcelona, però quina manera i quin escenari va elegir per fer-ho. El seu primer gol va ser una delícia de rematada de cap, un gir de coll des del punt de penal a centrada de Koundé que va silenciar l’estadi anglès, mentre que el segon va ser un xut de ràbia, la declaració que els seus últims mesos i fins i tot anys amb el United no fan justícia a la seua qualitat. Es va bellugar per la frontal i, malgrat que la postura del cos respecte a l’arc no era la més còmoda, va col·locar la pilota a l’escaire. Ningú no hauria pogut parar aquesta canonada.
Rosell i Bartomeu neguen manipulació de partits
L’expresident del Barça Sandro Rosell al·legat davant de la jutge que el club no necessitava pagar a l’exvicepresident del Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA) José María Enríquez Negreira per guanyar partits, amb un equip en el qual jugaven futbolistes de la talla de Leo Messi o Gerard Piqué. Rosell, així com el seu successor al capdavant del Barça Josep Maria Bartomeu, van declarar ahir com a imputats davant la jutge que investiga els 7,3 milions d’euros que el Barça va pagar entre els anys 2001 i 2018 a Enríquez Negreira i al seu fill Javier, en una compareixença en la qual només van respondre a les preguntes de la seua defensa, segons van informar fonts jurídiques. Tots dos van argumentar que quan van arribar a la presidència del Barça, Negreira –i posteriorment el seu fill– ja cobraven del club per serveis d’assessorament sobre arbitratges, per la qual cosa van decidir mantenir aquests encàrrecs ja que els informes eren d’utilitat per als entrenadors de l’equip. A més dels expresidents, davant de la jutge van desfilar com a imputats l’exdirector d’esports professionals del Barça Albert Soler i l’exdirector executiu del club Òscar Grau, així com el fill i la parella de José María Enríquez Negreira.
El City de Guardiola doblega el Nàpols
El Manchester City va començar la seua etapa a la Champions amb un còmode triomf (2-0) sobre un Nàpols en inferioritat durant 70 minuts, mentre que Eintracht, Sporting i Bruges van golejar Galatasaray (5-1), Kairat Almaty (4-1) i Mònaco (4-1).