FUTBOL
Reafirmen la seua postura
Marc Torres respon a Larrosa i insisteix que “l’objectiu de l’ajuntament és fer fora el Lleida”. Per primer cop es va mostrar obert a negociar un conveni
L’adjunt a la presidència del Lleida CF, Marc Torres, va respondre amb duresa a les declaracions a Lleida TV de l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, sobre la situació jurídica del club i l’ús del Camp d’Esports. Torres va retreure a l’edil socialista que “els escrits del seu ajuntament demostren que l’objectiu és fer fora el Lleida de l’estadi” i va assegurar que no acceptarà imposicions, malgrat que per primera vegada es va mostrar obert a negociar un nou conveni d’ús de l’estadi.
“Vostè va dir que les dades trenquen els relats. Doncs jo li dono dades i dates”, va respondre Torres, que va detallar els passos judicials impulsats pel consistori respecte a l’ús de l’estadi. Segons va explicar en línia del comunicat que va publicar el club fa unes quantes setmanes, l’ajuntament va demanar l’execució provisional de la sentència perquè el club deixés el Camp d’Esports, donant com a alternativa la proposta de conveni explicada al febrer, que, segons Torres, la jutge va qualificar de “perjudicial i excessivament restrictiva” per al club. A més, el dirigent va assenyalar que “l’alcalde diu que amb el conveni ens estalviaríem 1,2 milions d’euros i no sé d’on treu aquesta quantitat”.
Posteriorment, va ampliar que els serveis jurídics municipals van presentar un nou escrit al jutjat en el qual, “sense oferir alternativa, demanaven directament que el Lleida abandonés l’estadi”. Torres va recalcar que ell no té l’obligació de donar explicacions a la ciutadania: “Jo he de retre comptes als socis, abonats i patrocinadors. Vostè, senyor Larrosa, és qui ha de respondre davant de la ciutat.” Alhora, va criticar que el consistori “ha anunciat un conveni de quatre anys amb el Força Lleida, però després de negociar amb els seus dirigents, igual que es va reunir amb l’AEM per a un nou conveni”. Però va denunciar que amb el club de futbol “no hi ha diàleg, només imposicions”.
El directiu va explicar que, davant la insistència judicial de l’ajuntament, va contactar amb el coordinador de la regidoria d’Esports, Jordi Gómez, per buscar una solució política: “Li vaig dir que això ja no té sentit, que el manteniment del camp està garantit, després dels pactes als quals hem arribat. Però el silenci de l’ajuntament em va confirmar que volien seguir endavant.”
En aquest sentit, Torres va advertir que el consistori ha reiterat en diversos escrits la voluntat que el Lleida abandoni el Camp d’Esports i va insinuar que darrere d’aquesta postura hi podria haver un “presumpte tràfic d’influències, només veient qui és la mà dreta de l’alcalde”. Malgrat la tensió, Torres va insistir que el club està disposat a negociar: “Estem oberts a parlar d’un conveni, però en una taula de negociació, no en un plató de televisió.”
Ramon Soler torna al frontal de la samarreta del Lleida
El Lleida CF va presentar ahir el patrocinador principal per a la temporada 2025-26: l’empresa lleidatana Ramon Soler, que torna al frontal de la samarreta després de la seua última aparició el 2015-16, malgrat que ha continuat vinculada al club des d’aleshores. Marc Torres va destacar que el seu suport “és vital i dona imatge de solidesa”. “En els moments més durs, una trucada seua em va donar força”, va afegir. Ramon Soler, per la seua part, va afirmar que “en els moments difícils és quan més cal remar. Estic segur que reconduirem la situació”.