Derrota amb polèmica de l'AEM contra el Madrid B (0-1)
Un golàs matiner de Naiara ha decidit un partit on l'AEM ha reclamat un gol fantasma d'Inés a la segona part
L'AEM ha sortit decidit a crear perill per la banda dreta amb la velocitat de Loba, que arribava fins a la línia de fons per buscar la centrada dins l'àrea rival. Tot i les bones sensacions, ha estat Naiara, al minut 4, qui ha marcat un golàs des de la frontal de l'àrea per obrir el marcador.
El gol ha fet mal a les lleidatanes i les madrilenyes han pres el control del joc, a més, l'equip visitant també trepitjava l'àrea amb jugades de gran qualitat tècnica. L'AEM es defensava bé, però li costava sortir a la contra.
Amb el pas dels minuts, les lleidatanes s'han refet i han tornat a crear perill en atac. Al minut 44, una rematada de Charle s'ha estavellat al pal en l'ocasió més clara del partit.
Després del pas per vestidors, l'AEM ha continuat amb la bona dinàmica i ha fet mèrits per empatar el partit. El primer quart d'hora s'ha jugat en camp blanc, tot i un parell d'amenaces del Madrid al contraatac.
L'entrada d'Evelyn ha donat energies renovades a l'AEM, que en una rematada d'Inés ha reclamat gol quan una defensora ha tret la pilota des de dins la porteria en la jugada polèmica del partit.
El Madrid ha perdut temps fins al final per sumar la victòria contra un AEM que no ha tingut encert de cara a porteria i ho ha pagat molt car.