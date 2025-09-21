FUTBOL
L’At. Lleida busca el seu primer triomf
Avui contra el Terrassa després d’empatar les 2 primeres jornades
L’Atlètic Lleida s’enfrontarà avui al Terrassa (18.00/Lleida en Joc) en partit corresponent a la tercera jornada del grup 3 de Segona RFEF. Els lleidatans afronten el duel amb bones sensacions després d’un bon inici de temporada, mantenint-se invictes en els quatre partits oficials disputats fins a la data entre Lliga i Copa Federació.
El conjunt dirigit per Gabri García ve de golejar per 6-1 el Formentera dimecres passat en el partit de vuitens de final de la Copa Federació jugat al Camp d’Esports. Aquest contundent resultat ha permès a l’equip classificar-se per als quarts de final de la competició, demostrant el seu potencial ofensiu. La pròxima ronda rebrà a casa a l’Ejea l’1 d’octubre i si la supera tindrà com a premi mesurar-se a un Primera divisió a la Copa del Rei.
Pel que fa al campionat de lliga, l’Atlètic Lleida ha sumat dos punts en les dos primeres jornades després d’empatar contra el Torrent com a local (2-2) i en la seua visita a Porreres (1-1). Per la seua part, el Terrassa arriba al partit amb tres punts al caseller, havent perdut per 1-0 en el seu debut de lliga al camp de l’Eivissa i aconseguint la seua primera victòria en la segona jornada a l’imposar-se per 1-0 al Torrent a l’Estadi Olímpic. A la Copa Federació, en canvi, va patir una derrota aquesta setmana contra l’Ejea (0-1) i va resultar eliminat de la competició.