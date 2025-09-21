HOQUEI
Tancament amb victòria
El Pons Lleida acaba la pretemporada amb bones sensacions a la pista del Cerdanyola. Van marcar Martí Gabarró, Sebas Moncusí i Miguélez
❘ cerdanyola ❘ El Pons Lleida va posar ahir el punt final a la pretemporada amb una clara i solvent victòria a la pista del Cerdanyola (0-3), un dels acabats d’ascendir a l’OK Lliga. El combinat llistat va ser molt superior, va dominar pràcticament tot el partit i la golejada hauria pogut ser encara més gran d’haver-se mostrat més efectiu en atac, sobretot en les jugades a bola parada, ja que va errar fins a tres penals.
El Llista s’hauria pogut avançar molt aviat, però Sebas Moncusí no va estar fi en la transformació de la primera pena màxima. Abans d’arribar a l’equador del primer temps va ser el torn de Miguélez, però el gallec tampoc no va estar encertat a batre el portuguès Da Silva des del punt de penal. Va ser el preludi del primer gol llistat, que va arribar al minut 15 per mediació de Martí Gabarró.
Els lleidatans haurien pogut ampliar l’avantatge, però el marcador ja no es va moure més fins ben entrada la segona meitat. Va ser al minut 43 quan Sebas Moncusí va aconseguir rescabalar-se del seu error en la pena màxima i va situar el 0-2, un marcador que va arrodonir Miguélez a cinc minuts del final. En el tram final del duel, el de Cassà de la Selva, que ha acabat la pretemporada com a màxim golejador, va errar una altra pena màxima.
El tècnic llistat, Edu Amat, es va mostrar satisfet amb el rendiment i la imatge mostrada pel seu equip en vigílies del debut de lliga de diumenge vinent a la pista del Noia Freixenet. “L’equip ha estat sòlid en defensa, que és el que li demanàvem, i només ens ha faltat una mica més de precisió i encert en atac, perquè avui per exemple hem fallat tres penals. Però tot i així estic molt satisfet amb el partit que hem fet per tancar la pretemporada. Estem preparats per afrontar el primer partit de Lliga”, va afirmar Edu Amat, que ahir tampoc no va poder comptar amb Jordi Badia, que aquesta setmana ha descansat com a mesura de precaució pels problemes que arrossega a la zona del pubis.
Barça i Igualada lluitaran avui pel títol de la Supercopa
� Barça i Igualada es disputaran aquest migdia (12.00) al pavelló de Les Comes el primer títol oficial de la temporada estatal, la Supercopa d’Espanya, després d’eliminar en semifinals Liceo (5-2) i Reus (3-5), respectivament. El conjunt igualadí, que actua d’amfitrió, va fer valer l’avantatge de jugar davant de la seua afició per sorprendre un Reus que va igualar un 0-2, però ja no va poder fer res davant de l’efectivitat del rival. Per la seua part, el Barça va imposar la seua millor pegada per doblegar el Liceo i avui buscarà la quarta Supercopa consecutiva.