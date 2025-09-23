FUTBOL
Encreuament de mocions sobre el Lleida i l’ús de l’estadi
L’oposició exigeix retirar els recursos i el PSC, que el club accepti el conveni
El conflicte entre la Paeria i el Lleida CF per l’ús del Camp d’Esports tornarà aquest divendres al debat polític. El ple municipal inclourà dos mocions, una d’impulsada conjuntament per PP, ERC-AM, Junts per Lleida-CM i Comú de Lleida, i una altra de presentada pel grup socialista, amb visions divergents sobre com garantir la continuïtat del club a l’estadi municipal.
Els grups del Partit Popular, Esquerra Republicana, Junts i el Comú han presentat una moció per garantir la continuïtat del Lleida CF al Camp d’Esports. El text denuncia la falta d’informació del govern municipal sobre els recursos judicials interposats a l’estiu i acusa l’alcaldia d’actuar sense consens.
Els quatre grups proposen retirar el recurs d’apel·lació contra la interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida que permet al club continuar jugant a l’estadi fins, com a mínim, el 2027.
Ampli suport social
També reclamen revocar l’autorització donada el 2022 al paer en cap per executar unilateralment la resolució del conveni firmat amb el club, amb participació de tots els grups municipals, per acordar un nou conveni estable de cessió d’ús del Camp d’Esports i del camp Annex.
Els promotors de la moció defensen que, malgrat la situació econòmica del Lleida CF –actualment en concurs de creditors i a Tercera RFEF–, el club manté un ampli suport social i ha firmat acords de col·laboració amb AEM i Atlètic Lleida, que ja disputen els seus partits al Camp d’Esports.
Argumenten que l’estadi és l’únic amb prou aforament per acollir l’afició i que la continuïtat del club és “més necessària que mai”.
Per la seua part, el grup municipal socialista presentarà una moció pròpia sota el títol “Per a la defensa del patrimoni públic i per garantir l’ús del Camp d’Esports per al Lleida CF”. La portaveu adjunta, Pilar Bosch, afirma que la voluntat del govern municipal sempre ha estat assegurar que el Lleida CF pugui jugar i entrenar-se a l’estadi. En aquest sentit, recorda que l’executiu de Fèlix Larrosa ha ofert un conveni de quatre anys que inclou el manteniment del Camp d’Esports a càrrec de la Paeria, la qual cosa suposaria un estalvi d’1,2 milions d’euros per al club.
El text socialista critica, en aquest sentit, que el Lleida CF encara no hagi acceptat la proposta i reclama “deixar d’utilitzar el futur del club com a eina de confrontació política”. La moció insta a treballar conjuntament per defensar el patrimoni municipal i garantir la continuïtat esportiva del Lleida CF dins dels límits legals i amb les mateixes condicions que la resta de clubs de la ciutat.
Focus de tensió
El futur del Lleida CF i la gestió de l’estadi s’han convertit en un dels principals focus de tensió política i social a la ciutat. L’oposició acusa l’alcalde de menysprear el ple i de judicialitzar el conflicte, mentre que l’equip de govern defensa la seua proposta com la més viable i equilibrada.