FUTBOL
Nit històrica per a Aitana amb la seua tercera Pilota d'Or
Dembélé venç Lamine, segon i premi al millor jove. La blaugrana Vicky López, millor sub-21 femenina
Va faltar poc. Lamine Yamal va acabar segon darrere del davanter del PSG Ousman Dembélé en la disputa per la Pilota d’Or, però el Barça, juntament amb el club francès, va tornar a ser el gran triomfador global dels premis més importants del planeta futbol. Aitana Bonmatí va revalidar el trofeu a millor futbolista mundial amb la seua tercera pilota daurada; Lamine Yamal va repetir per segon any amb el guardó a millor jove i el seu equivalent femení se’l va emportar la també blaugrana Vicky López. El PSG, a banda del guardó màxim aconseguit per Dembélé, es va endur el de millor entrenador amb Luis Enrique, el de millor porter amb Gianluigi Donnarumma (aquesta temporada al City) i el de millor equip.
Lamine Yamal no va poder coronar-se, però és una cosa que arribarà més d’hora que tard. Als seus 18 anys acabats de complir, va quedar segon en la votació, a part de guanyar el Trofeu Kopa a millor jove de l’any, mentre que el portuguès Vitinha, també del PSG com Dembélé, va ser tercer. Al Top 10 Raphinha va ser cinquè i un altre blaugrana, Pedri, va ser onzè. El gran fracàs va ser el de Vinícius, que ha passat de ser candidat al guardó a ser suplent al Reial Madrid amb Xabi Alonso, i va acabar setzè.
Lamine, en el seu discurs en el premi al millor jove, va dir: “Moltes gràcies a France Football pel premi, és un orgull ser aquí una altra vegada. Agrair al FC Barcelona, a la selecció, sense ells no podria ser aquí, a la meua família i els meus companys. Espero continuar treballant i complir-ne molts més.”
Aitana Bonmatí va aconseguir ahir a la nit la seua tercera Pilota d’Or consecutiva, una fita inèdita fins a la data, mentre que la també blaugrana Vicky López va guanyar el primer Trofeu Kopa a la millor jugadora menor de 21 anys. Bonmatí aspirava a convertir-se en la primera dona que guanyava el guardó en tres ocasions i ho va aconseguir a l’imposar-se en la votació final a la mallorquina Mariona Caldentey, actual jugadora de l’Arsenal i ex del Barça. “Per a mi és un orgull formar part d’aquesta generació de futbolistes, femenines i masculines, perquè al Barça l’estil és el mateix i provem de dur-lo a tot el món”, va comentar Aitana. El Barça porta guanyant aquest trofeu cinc anys seguits, després dels dos que va guanyar Alèxia Putellas el 2021 i 2022. Aquesta vegada va ser quarta, Patri Guijarro sisena, Ewa Pajor vuitena (i va guanyar el premi al millor gol femení) i Claudia Pina onzena, confirmant l’hegemonia de la secció blaugrana.
La gala va ser també històrica per al PSG, que va ser aclamat durant la cerimònia ja que se celebrava a casa. Dembélé, visiblement nerviós, va reconèixer que era “increïble, excepcional, el que acaba de passar-me. No tinc paraules. Ha estat una temporada increïble amb el PSG.” “No és tasca fàcil, aquest trofeu, i que me l’entregui Ronaldinho, una llegenda del futbol. És una cosa excepcional.” També es va mostrar agraït amb el Barça, que va qualificar com el club on sempre havia somiat jugar. “Vaig compartir vestidor amb Messi i Iniesta. Va ser un aprenentatge increïble.”
La Fundació Xana s’emporta el Sòcrates
La Fundació Xana, que porta el nom de la malaguanyada filla de Luis Enrique, es va emportar el Premi Sòcrates com a recompensa a la seua tasca solidària. La princesa Charlene de Mònaco va ser l’encarregada d’atorgar el trofeu a Sira Martínez, filla de l’entrenador espanyol del París Saint-Germain.
Donnarumma, premi Iaixin
Gianluigi Donnarumma, per la seua gran temporada al PG malgrat que ara és al City, va aconseguir el Iaixin al millor porter, guardó que en la versió femenina, que també es donava per primera vegada, va recaure en l’anglesa del Chelsea Hannah Hampton.
Sarina Wiegman, premi Johan Cruyff
La seleccionadora d’Anglaterra, la neerlandesa Sarina Wiegman, es va emportar el Cruyff femení, un altre premi que debutava, gràcies a la seua victòria a l’Eurocopa.
Gavi haurà de passar pel quiròfan
El FC Barcelona va anunciar ahir que Gavi passarà pel quiròfan per la lesió que té al menisc intern del genoll dret, i Fermín López estarà tres setmanes de baixa per una lesió al psoes ilíac esquerre.
Nou boicot del Reial Madrid a la gala
El Reial Madrid, que avui juga davant del Llevant (21.30 hores), va tornar a no estar representat a la gala d’ahir de la Pilota d’Or.