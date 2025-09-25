Encuentra: "Tenim bons jugadors, ara cal construir un equip"
El tècnic lleidatà destaca la il·lusió que suposa retrobar-se amb el Barris Nord davant del Barça en el Ciutat de Lleida, però afronta el duel com "un entrenament que ens ajudi a avançar"
El Barris Nord viurà aquest divendres (20.00), en directe per Lleida TV, una festa del bàsquet amb motiu del Trofeu Ciutat de Lleida Natural Optics, en el qual l’Hiopos Lleida s’enfrontarà al FC Barcelona en el seu últim partit de pretemporada abans de debutar en Lliga dissabte dia 4 davant del Breogán.
El conjunt de Gerard Encuentra arriba al duel encara en plena fase de construcció. Amb diverses cares noves i la Lliga a punt de començar, el tècnic lleidatà reconeix que l’equip té marge de millora, però valora positivament el treball diari: “Ens queden moltes coses per corregir, però anem progressant. Ara mateix estem en el punt que ens toca. Tenim bons jugadors, però encara cal crear un equip, que sigui guerrer, amb el caràcter i la intensitat, que ens agrada aquí a Lleida,” va destacar.
El xoc contra el Barça es presenta, per tant, com una prova de màxim nivell, encara que sense la pressió del resultat. “No estem centrats a guanyar, sinó a millorar. El prenem com un entrenament que ens ajudi a avançar”, va explicar Encuentra, convençut que enfrontar-se a un rival de talla europea ajudarà a accelerar el procés.
Més enllà de l’esportiu, el partit suposarà el retrobament de l’Hiopos amb la seua afició. El tècnic espera que el públic pugui començar disfrutar dels nous fitxatges i que "puguem començar a crear la sinergia que hem construït les últimes temporades". “Sempre fa il·lusió jugar davant de la nostra gent”, va afegir.
Tant l’equip lleidatà com el Barça afronten el duel en una situació similar, amb molts ajustaments encara per fer. Per això, Encuentra va considerar que "hi haurà provatures per ambdues parts, perquè l’important és treure conclusions d’un mateix i continuar construint". "No ens centrarem en el rival, encara que aviat ens vegem les cares a la Lliga (en la jornada 2). L’important és treure conclusions sobre nosaltres mateixos", va sentenciar.
L’entrenador va destacar, a més, la versatilitat d’una plantilla capaç d’adaptar-se a diferents posicions, encara que adverteix que el fonamental és dotar al grup d’identitat: "Encara no ho hem aconseguit, però m’agrada com treballem dia a dia i això em dona tranquil·litat. Això és un camí llarg i segurament fins el febrer no estarem al nostre 100%”.