Gabri, entrenador de l'Atlètic Lleida: "Afrontem un escenari per estar motivadíssims"
El tècnic de l’Atlètic Lleida veu la seua plantilla en bon moment malgrat no haver guanyat encara en Lliga en la prèvia de la visita a l’Olot
L’entrenador de l’Atlètic Lleida, Gabri García, afronta amb optimisme els pròxims reptes que ha d’afrontar el seu equip, amb tres partits en tot just set dies a partir de la visita de diumenge a l’Olot. El tècnic va destacar que, malgrat la falta de victòries en Lliga, el grup passa un bon moment de confiança gràcies als triomfs obtinguts a la Copa Federació.
“Crec que és un escenari per estar motivadíssims. Anem a un molt bon camp, contra un rival que no ha perdut encara i nosaltres busquem la primera victòria en Segona Federació. Té tots els al·licients per estar motivats”, va afirmar sobre el duel davant l’Olot i el posterior de Copa Federació davant de l’Ejea de dimecres, que donarà bitllet a la Copa del Rei en cas de triomf. De fet, l’entrenador no va dubtar a declarar que l’encreuament davant de l’Ejea és “el partit més important fins ara, pel que representa i pel premi que té”.
El tècnic de Sallent, que va entrenar l’Olot la temporada 2020-21, va reconèixer a més la solidesa del rival: “És un club amb una identitat molt clara, amb jugadors de la casa i una feina que ja fa anys que dona fruits. M’alegra tornar a un lloc on em van tractar tan bé”, va dir.
Gabri va subratllar que el descans d’una setmana sense partit entre setmana ha servit per recuperar energies després de setmanes amb partits molt exigents: “De tant en tant ve bé fer dos dies de desconnexió. Ho hem aprofitat perquè ara tornem a tenir una càrrega important de partits”.
Quant a l’estat físic de la plantilla, el tècnic va admetre que encara no ha pogut comptar amb tots els seus efectius: “Ens està costant tenir disponibles als 25. Alya Camara i Marcel Samsó ja han entrenat, Nico Mago encara no, i hem perdut Cucurull aquesta setmana. Per això vam voler una plantilla àmplia, perquè sabíem que seria una temporada intensa.”
Malgrat les dificultats, el tècnic és clar: l’equip està preparat. “Veig els jugadors motivats, amb confiança i amb ganes de demostrar que podem competir contra qualsevol. Volem sumar ja en lliga i continuar creixent”.