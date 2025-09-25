MOTOCICLISME
Nou ‘match ball’ per a Marc Márquez a Motegi
El restaurant Bargués serà el punt de trobada dels seus seguidors a Cervera
El pilot lleidatà Marc Márquez té aquest cap de setmana la seua primera oportunitat matemàtica de coronar-se campió mundial durant el Gran Premi del Japó de MotoGP. El de Cervera podria aconseguir la seua novena corona en el global de categories i la setena en la classe reina, precisament a casa d’Honda, el que va ser l’equip de la seua vida durant tants anys.
Els números l’avalen, ja que Marc Márquez està arrasant en el seu primer any amb Ducati oficial amb un rendiment espectacular. Molts experts consideren que el seu estat de forma actual supera fins i tot el que va mostrar en les seues millors temporades amb la marca japonesa, com la del 2014, quan va aconseguir 13 victòries (10 de les quals consecutives a l’inici del campionat), o la del 2019, temporada en la qual va sumar 12 triomfs i només es va quedar fora del podi en una ocasió per un abandó a Austin (Estats Units).
A la seua localitat natal, Cervera, l’expectació és màxima. El restaurant Bargués, convertit en santuari dels germans Márquez, serà un dels punts de trobada per als matiners aficionats que seguiran la cursa aquest diumenge com fan habitualment des de fa molts anys amb tots els grans premis. Aquest establiment, decorat amb elements al·lusius als dos campions locals, reflecteix la passió que tot el municipi sent pels seus esportistes més il·lustres.
La calculadora del títol
Per cantar victòria aquest diumenge, Marc necessita sumar tres punts més que el seu germà Àlex en el conjunt del cap de setmana. Actualment, el gran dels Márquez manté un avantatge de 182 punts sobre el seu germà, mentre que després de la cita de Motegi quedaran 185 punts en joc en els cinc esdeveniments restants del Mundial del 2025.
Aquesta situació matemàtica implica que Marc necessita augmentar el seu avantatge fins als 185 punts per assegurar-se el títol, ja que Àlex ja no pot igualar el nombre total de victòries del seu germà.
Això garantiria el campionat mundial per a Marc fins i tot en el remot escenari que hi hagués un empat final a punts, on el desempat per nombre de triomfs l’afavoriria clarament.