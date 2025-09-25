A la recerca de botes solidàries: el Club Esportiu Ciutat La Seu fa una crida urgent per aconseguir calçat de futbol
"Volem que cap nen o nena deixi de jugar per motius econòmics, socials o de procedència"
El Club Esportiu Ciutat La Seu ha llançat una crida a la ciutadania per aconseguir botes de futbol, noves o de segona mà en bon estat, a fi de garantir que tots els seus jugadors puguin continuar practicant aquest esport. La petició és especialment urgent a les talles 39, 40 i 41, segons va informar ahir a aquest diari el coordinador de l’entitat i un dels impulsors d’aquesta entitat que prima l’àmbit social, Antonio García Medel.
Fundat el 2016 per un grup de mares i pares preocupats perquè alguns nens i nenes quedaven exclosos del futbol federat al no poder afrontar les quotes, el club s’ha convertit en un referent d’integració social a la comarca. Actualment compta amb prop de 80 jugadors i jugadores d’entre 4 i 16 anys, dels quals menys de la meitat pot pagar les quotes reduïdes d’entre 35 i 50 euros per temporada.
La resta rep beques sufragades gràcies a donacions, patrocinadors i col·laboracions de particulars. “Volem que cap nen o nena deixi de jugar per motius econòmics, socials o de procedència. El futbol és una eina educativa i un punt de trobada per a tothom. Tenim nens i nenes procedents de molts països, sobretot africans”, recalca García Medel.
Gestos solidaris
El Club Esportiu Ciutat La Seu ha rebut en altres ocasions gestos solidaris, com quan jugadors del FC Andorra de Gerard Piqué, quan els entrenava Eder Sarabia, van regalar 35 parells de botes noves al club.
Ara, la necessitat torna a ser molt urgent. “Demanem la col·laboració de tots perquè els nostres nois i noies puguin continuar gaudint i formant-se a través del futbol”, insisteix el coordinador. L’entitat competeix principalment a la Lliga Pirineus i en tornejos de futbol formatiu, prioritzant sempre l’aspecte social per sobre del competitiu.
Els monitors –una desena actualment– desenvolupen la seua tasca de manera totalment voluntària. Des de la passada temporada, diversos futbolistes del club – aquest any són juvenils– competeixen en el futbol federatiu formant part de l’Organyà. “És un acord molt beneficiós per a les dos entitats”, afirma García Medel. I és que, tal com resa l’eslògan que ha adoptat el club a partir d’un proverbi popular africà, “si vols anar ràpid, ves sol; si vols arribar lluny, ves acompanyat”.
Una entitat nòmada que s’ha de desplaçar per entrenar i jugar
“Les dificultats ja comencen amb els entrenaments o la planificació de la temporada. La majoria de partits de la Lliga Pirineus els hem de jugar fora de la Seu i som un dels clubs del Pirineu que recorrem més quilòmetres en les categories dels més petits. Dos dies entrenarem a Organyà”, explica sobre la seua situació Antonio García.