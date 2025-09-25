FUTBOL
“Sabem que la Lliga no serà tan fàcil aquesta temporada”
Flick prefereix centrar-se a “guanyar els nostres partits” davant l’inici del Madrid
El FC Barcelona visita avui el Reial Oviedo al Carlos Tartiere (21.30/DAZN), en el partit que tanca la sisena jornada de LaLiga EA Sports, amb la intenció de continuar amb la bona ratxa de joc i resultats en el retorn a un feu històric que ha tornat a Primera, si bé l’inici de l’equip entrenat per Veljko Paunovic no ha estat el desitjat i estan patint més del que s’esperava, per la qual cosa tombar els vigents campions pot donar les ales als carbayones.
L’entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, va comentar ahir que aconseguir el títol de Lliga aquesta temporada potser “no sigui tan fàcil com l’anterior”, ja que el Reial Madrid està fent “un bon treball” en aquesta arrancada de curs, però que han de centrar-se en ells mateixos i a “guanyar” els seus partits. “No sé si la Lliga se n’anirà als 100 punts. Així pinta ara mateix. El Reial Madrid ha fet un bon treball en els primers sis partits. Sabem que aquesta temporada potser no sigui tan fàcil com l’anterior, però ens centrem a guanyar els nostres partits”, va afirmar Flick. El tècnic va dir, al ser preguntat per la lesió de Gavi, que ara han de “cuidar-lo” i anar “pas a pas” perquè només té 21 anys i l’espera “una gran carrera” en els pròxims 10 o 15 anys. “Ha de treballar dur i ser un jugador professional. És un jugador amb un cor enorme, molt emocional i que mor per aquest club. Estic molt content de tenir-lo al meu equip”, va indicar.
El tècnic blaugrana creu que el fet de no guanyar la Pilota d’Or serà “una motivació” en els propers anys per a Lamine Yamal i va assenyalar que Ousmane Dembélé “també s’ho mereixia. “És com una votació i poden passar moltes coses, i cal acceptar-ho de bona manera. Quan veus que molts jugadors del nostre equip estan en aquesta situació és genial i demostra com va ser la temporada passada”, va agregar.
A més, va apuntar que Lamine Yamal ja està “molt a prop” de tornar i que en el futur sentirà “quan necessita descansar”. “No es tracta només d’ell, també dels altres jugadors. Hem de gestionar-ho bé. I estic content amb el meu equip. Qualsevol jugador pot guanyar els partits, així que els descansos no són un gran problema”, va concloure.
“Mai he tingut la intenció d’anar-me’n ”
El centrecampista Fermín López (El Campillo, Huelva, 2003) va assegurar en una entrevista a Rac1 que “mai” ha tingut “la intenció” d’abandonar el Barcelona, malgrat les ofertes que va disposar per fer-ho i no creu que una provingués del Reial Madrid. “Mai m’ho he pensat, mai he tingut la intenció d’anar-me’n. Crec que el club no em volia vendre. Tota la vida he estat del Barça, tot ve d’un oncle de la meua mare, el Miri, que sempre ha estat del Barça”, va explicar.
Barça-PSG, declarat partit d’alt risc
La Comissió Antiviolència va acordar declarar d’alt risc el partit de la segona jornada de la Lliga de Campions entre el Barcelona i el PSG, que es jugarà el pròxim 1 d’octubre a les 21.00 hores a l’Estadi Olímpic Lluís Companys.
El Betis cedeix amb el Nottingham un empat
Betis i Nottingham Forest van empatar 2-2 ahir a La Cartuja, en la primera jornada de l’Europa League, un partit en el qual Bakambu va avançar els andalusos, van remuntar els anglesos amb un doblet d’Igor Jesús abans del descans i va igualar Antony en el tram final.