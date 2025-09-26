FUTBOL
El Barça reacciona a Oviedo
Amb gols d’Eric Garcia, Lewandowski i Araujo, enllaça el quart triomf seguit i segueix a dos punts del Madrid. Un error de Joan Garcia va propiciar que l’equip asturià s’avancés
❘ oviedo ❘ El Barcelona es va imposar ahir a la nit a domicili per 1-3 a l’Oviedo després de remuntar a la segona part, amb els gols d’Eric Garcia, Robert Lewandowski i Ronald Araujo, el gol d’Alberto Reina amb què l’equip asturià es va avançar en el primer temps a l’aprofitar un error del porter blaugrana Joan Garcia. Amb aquest resultat, l’equip blaugrana segueix a dos punts del líder, el Reial Madrid, després de les sis primeres jornades.
Des del primer moment es va veure el Reial Oviedo més decidit i fins i tot ofensiu de la temporada, però Pedri dominava el centre del camp per als blaugranes. L’Oviedo també responia i tant Santi Cazorla com Alberto Reina aconseguien assegurar la possessió blava; en el 25, centrada de Lucas des de la dreta i Eric Garcia evitava que Rondón rematés net al primer pal. Després que Raphinha es trobés el pal en un tret des de la frontal, el Reial Oviedo va marcar passada la mitja hora: Joan Garcia va sortir a una passada llarga cap a Rondón, va aconseguir tallar-la i després es va equivocar, cosa que va permetre a Alberto Reina marcar un golàs des d’uns metres més endavant del centre del camp.
El segon temps va arrancar amb un canvi realitzat al Barcelona, el de De Jong per Casadó, i encara que l’equip culer dominava amb pilota, no hi havia ocasions que posessin en perill Aarón Escandell i era Hassan el que deixava enrere Gerard Martín per posar una centrada que va refusar Joan Garcia. Quan semblava que al Barça li costava crear perill amb certa regularitat, va arribar el gol de l’empat als deu minuts de la represa: Araujo va centrar des de la dreta després d’un córner, Ferran Torres va rematar i en el rebuig d’Aarón va aparèixer Eric Garcia per empènyer-la i fer l’1-1.
Moment de canvis en el partit i va arribar l’1-2; Ilic i Sibo van entrar per Cazorla i Hassan a l’Oviedo, Lewandowski ho va fer per Raphinha al Barcelona i la primera pilota que va tocar el davanter polonès va ser un cop de cap a l’escaire a centrada de De Jong des de la dreta.
Un parell de centrades perillosos de Brekalo va ser l’únic del Reial Oviedo en la recta final del xoc i el Barcelona, en un córner, va sentenciar el partit amb Araujo marcant l’1-3 i segellant una nova victòria que deixa els culers a dos punts del Reial Madrid.
L’Osasuna cedeix un punt en l’afegit a l’Elx
L’Elx va allargar la seua gran arrancada de temporada amb un empat (1-1) davant de l’Osasuna a El Sadar, on el conjunt local va deixar escapar la victòria en l’afegit.
Girona i Espanyol juguen avui un derbi desigual
Girona i Espanyol es mesuren avui (21.00) a Montilivi, en el partit que obre la setena jornada, un derbi català amb els dos equips en dinàmiques totalment oposades, amb els gironins tancant la classificació i el conjunt blanc-i-blau en llocs de Lliga de Campions.