Sergio Busquets recorda el seu pas per la mítica UE Lleida al vídeo on anuncia la seva retirada com a futbolista professional
La llegenda del Barça va formar-se a la UE Lleida entre el 1999 i el 2002
Sergio Busquets ha anunciat aquest dijous que posarà fi a la seva carrera professional en finalitzar la temporada actual de la MLS amb l'Inter de Miami a finals d'aquest 2025. Als seus 37 anys, el mític centrecampista català ha comunicat la seva decisió mitjançant un emotiu vídeo a les xarxes socials titulat "tot final és un nou començament".
Busquets va començar a formar-se com a jugador, a les etapes d'aleví i infantil, a la UE Lleida, mentre el seu pare, Carles Busquets, mític porter dels anys 90, defensava la porteria del primer equip. De fet, durant el vídeo de comiat, Busquets ha volgut dedicar unes paraules a tots els seus clubs de formació, entre ells el Lleida: "Tinc records molt feliços des de petit. Des de Badia al filial del Barça, passant per Barberà, Lleida i Jabac."
El futbolista ha confessat que sent que ha arribat el moment de dir adéu després de gairebé 20 anys gaudint d'aquesta "història increïble" que sempre havia somiat. "Aquests seran els meus últims mesos al terreny de joc. Em retiro molt feliç, orgullós, ple i sobretot agraït", ha assegurat Busquets en el seu comunicat.
En el seu missatge, el centrecampista ha explicat que el futbol li ha regalat "vivències úniques, en llocs meravellosos, juntament amb els millors companys de viatge". Busquets va arribar al primer equip del FC Barcelona la temporada 2008-09, amb 20 anys, de la mà de Josep Guardiola, i es va convertir en una peça clau del millor Barça de la història.
Una llegenda blaugrana amb un palmarès envejable
Durant la seva trajectòria al club català, Busquets va aconseguir un impressionant palmarès que inclou 3 Copes d'Europa, 9 Lligues, 7 Copes del Rei, 3 Mundials de Clubs i 3 Supercopes d'Europa, entre altres títols. "Gràcies al Futbol Club Barcelona, el club de la meva vida, allà vaig complir els somnis que tenia de petit, vaig vestir la samarreta que estimava en centenars de partits, vaig celebrar molts títols i vaig viure moments únics al Camp Nou que mai oblidaré", ha declarat.
El de Badia del Vallès va militar quinze temporades al primer equip blaugrana, arribant a lluir el braçalet de capità. Amb prop de 700 partits oficials, és el tercer jugador que més encontres ha disputat amb el Barcelona, només per darrere de Messi i Xavi. Amb la selecció espanyola, Busquets va guanyar el Mundial de 2010 i l'Eurocopa de 2012, representant-la en nombroses ocasions.
La seva etapa final a l'Inter de Miami
Després de quinze temporades al Camp Nou, Busquets va emprendre l'aventura de la MLS amb l'Inter de Miami de David Beckham l'any 2023, on ha tornat a compartir vestidor amb Messi i Jordi Alba. Al conjunt nord-americà ha estat titular indiscutible, primer sota les ordres de Gerardo Martino i ara amb Javier Mascherano, tots dos també amb passat blaugrana.
A l'Inter de Miami li resten cinc partits de fase regular abans de l'inici dels playoffs pel títol. La final de la MLS, en cas d'arribar-hi, se celebraria el 6 de desembre d'aquest 2025. "L'equip espera ara la seva aportació en la recta final de la campanya, en la qual posarà fi a una carrera extraordinària en què va conquerir nombrosos títols i reconeixements, guanyant-se un lloc entre els millors centrecampistes de la història del futbol", ha expressat l'Inter en un comunicat.