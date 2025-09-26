Què ha de passar perquè Marc Márquez guanyi aquest cap de setmana el seu setè mundial de MotoGP?
El pilot de Cervera lidera la classificació amb 182 punts d'avantatge sobre el seu germà Àlex i necessita sortir del GP del Japó amb 3 punts més de marge
Marc Márquez està a punt d'aconseguir el seu setè títol mundial de MotoGP aquest cap de setmana al circuit de Motegi, la casa d'Honda, però ara defensant els colors de Ducati. El pilot lleidatà domina la classificació amb 512 punts, fruit de les seves 11 victòries i 14 podis aquesta temporada. El seu avantatge és de 182 punts respecte al seu germà Àlex, que ha aconseguit dues victòries i nou podis.
Per assegurar el seu novè títol mundial en total, Marc necessita ampliar el seu avantatge fins als 185 punts després del Gran Premi del Japó. Això significa que, encara que tingui opcions matemàtiques, no podrà sentenciar el campionat fins diumenge.
Les combinacions possibles són diverses:
- Si Marc guanya l'esprint i el seu germà queda segon, li valdria finalitzar diumenge per davant d'Àlex si és dins del top-4, o fins i tot quedar per darrere si és fora d'aquestes posicions.
- Si s'imposa dissabte i Àlex no aconsegueix la segona posició, llavors diumenge en tindria prou amb finalitzar la cursa, encara que sigui per darrere del seu germà.
- Si Àlex guanya l'esprint i Marc acaba segon, el pilot de Ducati necessitaria guanyar la cursa de diumenge o sumar sis punts més que l'Àlex.
Tot un campió mundial
Marc Márquez ha guanyat un total de vuit Mundials al llarg de la seva carrera, sis d'ells a la categoria reina. El primer títol el va aconseguir el 2010 a 125cc. Posteriorment, el 2012, amb la categoria de 250cc ja rebatejada com a Moto2, es va imposar en el seu segon any a la categoria intermèdia.
El salt a MotoGP va arribar el 2013, on va guanyar dos mundials consecutius en el seu debut i segon any. Després d'acabar tercer en la seva tercera temporada, Márquez va encadenar quatre títols seguits, essent el 2019 l'any del seu últim campionat abans d'aquesta possible consagració a Motegi.
La victòria aquest cap de setmana suposaria el primer títol de Márquez amb Ducati després del seu polèmic canvi d'equip, consolidant així una de les remuntades més impressionants en la història recent del motociclisme després dels anys complicats per lesions.