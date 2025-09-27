BÀSQUET
Festa major al Barris Nord: L’Hiopos es presenta davant de l’afició amb una exhibició contra el Barça
Per proclamar-se campió del Trofeu Ciutat de Lleida. Un últim quart brillant (27-17) va brindar el triomf als lleidatans
❘ lleida ❘ L’Hiopos Lleida va entregar al Barris Nord la millor presentació possible per a la segona temporada a l’ACB, proclamant-se campió del Trofeu Ciutat de Lleida Natural Optics al superar el Barça (74-63). En una actuació defensiva brillant, el conjunt de Gerard Encuentra, ahir sense Batemon ni Krutwig, va segellar el triomf amb un últim quart espectacular també en atac (27-17), que va culminar la primera de les moltes jornades il·lusionants que s’esperen al feu lleidatà.
Després d’un inici ajustat (8-7), la resta del quart va estar marcat per les ratxes. La primera va ser lleidatana, amb tres triples seguits per al 17-10. Però el Barça va reaccionar amb un parcial de 0-8 per recuperar la davantera (19-20) fins al final del primer acte (21-22).
El segon quart va deixar una sensació contraposada als dos costats de la pista. Si el rendiment a la cistella pròpia va ser brillant, deixant en 12 punts el Barça, el paper en atac va ser tremendament erràtic, perquè l’equip lleidatà només va ser capaç d’anotar 11 punts, la qual cosa el va condemnar a anar-se’n al descans darrere (32-34).
Els d’Encuentra van mantenir el bon to defensiu a la represa, però en dos minuts de nerviosisme després d’una antiesportiva el Barça va endossar un 0-9 que li va donar una màxima renda de set punts (36-43). Encuentra va demanar temps mort i va començar la reacció de la mà d’Agada (que va acabar amb 14 punts i 24 de valoració). Una safata sobre la botzina de Zoriks va culminar un parcial d’11-3 final que va posar al davant l’Hiopos (47-46).
Agada seguia desfermat i, amb triple i assistència, va obrir un parcial inicial de 7-0 que va posar el 54-46. La reacció blaugrana (54-51) no va acovardir l’Hiopos, sinó que va suposar un impuls molt més gran per assolir un màxim avantatge d’11 punts a 4:11 del final (67-56), amb dos triples de Walden i una defensa tremendament intensa.
Cinc punts seguits de Norris (67-61) van tornar el Barça al duel, però en els tres minuts finals de l’enfrontament l’equip lleidatà va estar excels i el Barça, negat. Amb Diagne liderant a la zona, va tornar la màxima d’11 punts per convertir l’últim test abans de l’estrena de Lliga en una festa (74-63).
Encuentra: “Em preocupa generar unes expectatives errònies”
L’entrenador de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, es va mostrar “satisfet”, perquè “hem millorat en moltes coses i hem pogut connectar amb la gent”, però va reconèixer que “el que em preocupa és generar unes expectatives errònies”. “El que m’importa és que l’equip jugui contra el Breogán amb l’energia d’avui, perquè contra el Barça tothom està motivat, però el partit que interessa és el debut a la Lliga”, va assenyalar amb contundència l’entrenador, que també va deixar clar que “em dona seguretat que el treball diari és bo”.