Cervera celebra el nou títol mundial de Marc Márquez
Un centenar d'aficionats es van congregar al bar Bargués de Cervera per viure en directe la històrica victòria del pilot català després de sis anys
Aquest matí, un centenar de persones s'han reunit al bar restaurant Bargués de Cervera per seguir en directe la cursa de Moto GP on Marc Márquez s'ha proclamat campió del món per novena vegada, aconseguint així el títol a la categoria reina després de sis anys d'espera. Des de les 7 del matí, els aficionats han omplert el local amb l'esperança de veure el pilot cerverí revalidar el seu títol mundial.
L'ambient al bar ha estat de gran expectació però amb prudència entre els assistents, que han mantingut la calma durant tota la cursa. A mesura que avançava la competició, més aficionats s'han anat incorporant, tot i que sempre amb cautela per no celebrar abans d'hora. Quan finalment Márquez ha aconseguit la segona posició que li garantia el campionat, l'eufòria s'ha desfermat entre tots els presents.
Reaccions emotives dels seguidors
"Ja tocava, han sigut molts anys de patiment", ha estat una de les frases més repetides entre els assistents un cop finalitzada la cursa. Alguns aficionats no han pogut contenir les llàgrimes d'emoció mentre que d'altres han expressat que "ha valgut la pena matinar" i que se senten "molt orgullosos" del pilot. Molts han coincidit en què Márquez s'ho mereixia després d'uns anys especialment complicats per a ell.
Celebracions espontànies a Cervera
Entre els aficionats presents, majoritàriament locals, hi havia una parella provinent de Gran Canària que ha viatjat expressament per a l'ocasió. Un d'ells lluïa tatuatges per tot el cos amb els títols i curses de Marc Márquez, mostrant la devoció que desperta el pilot. La celebració, que no estava prevista i ha estat totalment improvisada, ha comptat amb banderoles amb el 93 vermell característic del pilot, que s'han repartit entre tots els aficionats. També hi ha hagut motos fent cremar roda, petards i s'ha obert cava per brindar per l'èxit. Estava previst que, més tard, continués la festa amb una rua pels carrers de Cervera.