Continua l’embús: L’AEM empata contra el València i segueix sense conèixer la victòria a la Lliga
L’AEM empata al Camp d’Esports davant del València i segueix sense conèixer la victòria en la competició de Lliga. Les de Joan Bacardit van dominar amb escreix al primer temps, mentre que el rival va tenir les millors ocasions després del descans
❘ lleida ❘ Nou partit al Camp d’Esports i nova desil·lusió per a un AEM que, malgrat jugar bé, continua sense guanyar en Lliga. Les lleidatanes van empatar sense gols davant del València de Mikel Crespo, un dels equips més potents de la categoria, en un matx amb ocasions per als dos equips i en el qual la falta d’encert i la traça de les dos porteres van ser definitives.
El xoc va estar marcat pel domini altern. Tant AEM com València van imposar el seu joc en diferents fases. Les de Joan Bacardit van estar molt millor en el primer temps, generant ocasions, controlant la possessió i, sobretot, mostrant una solidesa defensiva que va minvar constantment els intents valencianistes. A la segona part, el guió va canviar i el València va poder gaudir de millors ocasions, ajudades, en part, pel desgast físic de les lleidatanes i unes revulsives de luxe que van liderar el pes ofensiu de l’equip. Primera part per a unes, segona per a d’altres, i un empat just que resplendia al final del xoc en el marcador del Camp d’Esports.
A la primera meitat, Joan Bacardit va alinear un 4-4-2 en rombe que va sorprendre les de Mikel Crespo. Amb les 4 centrecampistes es va imposar en el centre del camp, encara que el primer acostament va ser per a un València que va saltar al camp més elèctric. Marina Martí va arrancar amb potència per banda dreta i va treure una centrada que no va trobar rematadora.
Tanmateix, el conjunt local va poder recompondre’s i començar a imposar el seu ritme a través de les jugadores d’atac, molt actives en el primer temps. En el minut 5, Cintia va filtrar una gran passada a l’esquena de rival i quan Evelyn estava a punt de plantar-se sola davant de Jana Xin, Celia Fernández va rebutjar la passada in extremis. Poc després, Noe va entrar amb tot a rematar una centrada, però no va poder connectar amb la pilota per centímetres. Rondava el gol l’AEM, però no arribava.
Malgrat no materialitzar les ocasions, les de Bacardit van continuar apretant i al 23 va arribar l’ocasió més clara del primer temps. La va tenir Sílvia Peñalver que, amb un cop de cap enverinat, a punt va estar de batre Jana Xin. La portera valenciana va rebutjar la rematada amb la punta dels dits, però l’àrbitra no va concedir el córner. Amb el discórrer dels minuts, el València va tornar a activar-se i va tenir una última escomesa –respost per tímids contraatacs de les lleidatanes– que va marcar el final del primer temps.
A la represa, els papers es van invertir. El València va dominar i Danielle Marcano va poder avançar les seues, però es va trobar amb una Lucía Alba brillant. Més tard, Gema Climent ho va provar després d’un córner, però la rematada se’n va anar lleugerament desviada. Seguia la igualtat. En el minut 60, el joc va quedar en un segon pla arran d’un fort xoc entre Celia Fernández i Evelyn que va deixar la canària estirada sobre el terreny de joc. Les dos van anar a saltar, però la jugadora de l’AEM va rebre un impacte posterior que la va fer caure malament i va abandonar el terreny de joc en llitera. Després de ser atesa al vestidor, es va poder recuperar sense seqüeles aparents. Al seu lloc va entrar Marta Charle.
Per part del València, Mikel Crespo va donar entrada a Rebecca Elloh, que va revolucionar el partit. Les seues internades van fer molt mal a un AEM que en el minut 68 va veure com la jugadora del València rematava sola a l’àrea, però, de nou, la portera local va ser clau per mantenir la igualada.
En els minuts finals el partit es va trencar. Ambdós conjunts, valents i decidits, es van llançar a buscar la victòria. Les internades visitants eren contestades per contraatacs de l’AEM i viceversa.
Tanta bogeria va estar a punt de caure a favor de les lleidatanes en un contraatac brillant en el minut 81 que Cintia Hormigo no va ser capaç de culminar. la seua rematada, precedida per una gran conducció de Noe, va marxar fregant el pal de la porteria. Allà va morir un matx que es va acabar com havia començat: amb un empat sense gols.