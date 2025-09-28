FUTBOL
Lleida i Mollerussa aspiren a sumar la primera victòria de lliga
Reben davant el seu públic Europa B i Peralada
Lleida i Mollerussa afronten avui una nova cita amb l’objectiu comú de sumar el seu primer triomf del curs. El Lleida CF rep a les 17.00 el filial de l’Europa, mentre que el Mollerussa es mesurarà al migdia (12.00) al Municipal d’Esports amb el Peralada. Ambdós equips arriben amb ganes de transformar en victòries les bones sensacions que han mostrat per moments en les primeres jornades.
Al Lleida, el tècnic, Jordi Cortés, insisteix en la necessitat de mantenir la calma. “No podem obsessionar-nos a marcar o a guanyar; el que ens atansa a la victòria és treballar bé durant la setmana”, va apuntar, recordant l’empat sense gols davant de la FE Grama que va donar a l’equip el seu primer punt. Cortès subratlla que “el dia que no pots guanyar, no perdis. Mantenir la porteria a zero ens donarà confiança” i espera que la frescor ofensiva aparegui aviat. Per al xoc recupera Franco Magno, encara que continuarà sense comptar amb Pau Russo.
El Mollerussa, per la seua part, buscarà davant del Peralada estrenar el caseller de victòries després de dos empats i una derrota. El seu entrenador, Kiku Parcerisas, demana als seus “imposar el ritme amb la pilota i minimitzar errors”, confiant en el potencial ofensiu de l’equip. Del rival destaca “la seua experiència a la categoria i la qualitat dels davanters”. El tècnic del Mollerussa recupera Moussa Kebe després de la sanció, però continua amb les baixes de Jordi Ars, Jofre Graells i Marc Scuri. “Voldríem tenir més punts, però l’important és continuar millorant en tots els aspectes”, va subratllar Parcerisas, convençut que el seu equip pot oferir una versió més sòlida.