FUTBOL
A Olot amb la Copa en l’horitzó
L’Atlètic Lleida busca el primer triomf de lliga. Visita un altre equip invicte
L’Atlètic Lleida visita avui (18.00/Lleida En Joc i Lleida TV) l’Olot a la recerca de sumar el primer triomf de lliga després de tres empats en sengles jornades de lliga, abans de jugar-se dimecres l’accés a la Copa del Rei davant de l’Eixea en els quarts de la Copa Federació. Un duel que Gabri García, tècnic dels lleidatans, va definir com “el més important que tenim al davant, pel premi que té [assegurar-se l’accés a la Copa del Rei rebent un equip de Primera divisió]”.
No obstant, l’equip lleidatà s’haurà d’enfrontar abans a l’Olot a domicili, amb la motivació de sumar la primera victòria a la categoria, davant d’un rival que també manté la condició d’invicte. En el cas del conjunt de la Garrotxa, va sumar la seua única victòria en l’anterior partit a casa, davant de l’Eivissa (1-0), mentre que ha empatat en els seus dos desplaçaments, per la qual cosa acumula 5 punts.
Per tot el context, Gabri va considerar que “tenim un escenari per estar motivadíssims” i va recalcar que, malgrat els tres empats, “l’equip està fent les coses bé i crec que les victòries a la Copa Federació ens han donat confiança, malgrat que ha estat bo tenir aquesta setmana neta per alliberar el cap”.
El tècnic de Sallent també va lloar el seu rival, l’Olot, de qui va destacar que “té una identitat molt marcada i fa anys que fa les coses bé”. De fet, serà un duel especial per a Gabri, ja que va entrenar l’Olot durant dotze partits la temporada 2020-21. Sobre el seu pas per la Garrotxa va destacar que, “encara que va ser una etapa breu, em van tractar molt bé i és una alegria tornar a un lloc on em vaig sentir així”.
Un encontre obert
Guillermo Cucurull i Nico Magno seran baixa per al conjunt lleidatà, mentre que Alya Camara i Marcel Samsó han començat a entrenar amb el grup després de les seues lesions i podrien reaparèixer per visitar un Olot que destaca per la seua voluntat de combinar, la qual cosa augura un duel obert.