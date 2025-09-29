FUTBOL
Correctiu excessiu per al Lleida CF
Encaixa una nova derrota a casa, on continua sense guanyar aquest 2025. L’Europa B va sentenciar amb un penal a l’inici de la segona part i va frustrar qualsevol opció de puntuar
El Lleida CF va encaixar ahir, davant del filial de l’Europa, una nova derrota (0-3) a casa, on encara no ha guanyat aquest 2025, i va tornar a demostrar el seu greu problema amb el gol, ja que encara no ha marcat aquesta temporada, després de quatre jornades, dos a casa.
L’equip lleidatà va tornar a mostrar dos cares: sòlid al primer temps però vulnerable després del descans. La millor ocasió blava va arribar a les botes d’Òscar Rubio, que va rematar alt des del vèrtex de l’àrea petita després d’una bona prolongació de Puig, obligat a retirar-se lesionat poc després.
Els escapulats, en canvi, van demostrar una notable eficàcia en cada incursió en camp rival. Aiman va obrir el marcador (0-1) a la primera part i, tot just reprendre’s el partit, un penal molt dubtós va permetre a Anglès ampliar distàncies des dels onze metres.
El 0-2 deixava la missió gairebé impossible per als de Cortés, que van intentar reaccionar amb un canvi de sistema ofensiu, però van topar amb un inspiradíssim Álvaro. Putxi, a pilota aturada, va disposar de dos ocasions per retallar diferències, encara que el porter visitant va respondre amb intervencions de gran mèrit. Amb el Lleida abocat en atac, el tercer i definitiu va arribar en el temps afegit obra de Batuecas, que va superar Satoca.
Cortés també va voler elogiar l’afició que continua assistint al camp. “Només tinc paraules d’agraïment, espero poder tornar tot el que ens donen. Hem de fer el possible perquè aquest any sigui al menys dur possible”, va concloure.
Cortés: “Hem d’intentar trobar la tecla ”
El tècnic del Lleida CF, Jordi Cortés, va ser autocrític amb el rendiment de l’equip i va admetre les dificultats: “Volíem ser valents, atrevits. Hem jugat més amb el cor que amb el cap. Hem d’intentar trobar la tecla”, va reconèixer frustrat.