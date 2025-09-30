L’Atlètic Lleida afronta "el partit més important de la curta història del club"
L’equip de Gabri rep a l’Ejea, a la recerca d’un bitllet per a la Copa del Rei davant d’un equip de Primera
L’Atlètic Lleida afronta aquest dimecres al Camp d’Esports el que el seu entrenador, Gabri García, considera “el partit més important en la curta història del club”. El conjunt lleidatà rep l’Ejea en els quarts de final de la Copa RFEF, un duel en el qual el guanyador s’emportarà un bitllet per a la Copa del Rei, assegurant-se com a rival a un equip de Primera Divisió.
Gabri no va amagar que l’entrepussada de diumenge davant de l’Olot, la primera derrota de la temporada (2-1), va ser “un toc d’atenció” per a l’equip. “El millor que ens ha pogut passar és que el partit de Copa arriba molt ràpid. Amb prou feines hi ha temps per lamentar-se i sí per reaccionar. Hem analitzat els errors d’Olot i necessitem competir, perquè sense competir és impossible guanyar en aquesta categoria,” va advertir el tècnic.
L’entrenador va reconèixer que la Copa Federació, que al principi s’afrontava amb menys pressió, ha guanyat importància a mesura que l’equip s’ha atansat a la final. “Quan et poses a la final de grup ja notes aquesta pressió. Tant de bo guanyem per treure’ns aquest pes i després centrar-nos en la Lliga. El premi és molt gran”, va assenyalar.
Quant al rival, Gabri espera un partit exigent davant d’un Ejea que, segons va explicar, “juga amb cinc enrere, és molt competitiu defensivament, però també agosarat amb la pilota". "Pressiona alt, acumula molta gent en el migcamp i té una referència clara en atac amb un davanter gran i d’àrea”, va afegir.
El tècnic considera que el xoc ha de servir per canviar la dinàmica de l’equip. “Més que un cop sobre la taula, és un partit per guanyar. Que ens serveixi per créixer i retrobar-nos després d’allò de diumenge”, va destacar.
El conjunt ilerdenc arriba a la cita amb bones notícies en l’apartat físic. Gabri va confirmar que recupera Guillermo Cucurull i Alya Camara, mentre que Moró Sidibé evoluciona bé i serà avaluat a última hora per veure si pot participar. L’únic jugador descartat és Nico Magno, que segueix amb molèsties.