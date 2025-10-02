PIRAGÜISME
La lleidatana Sorribes acaricia el bronze al Mundial de Sidney
Va acabar quarta amb la selecció espanyola en la prova per equips
L’equip femení de K1 format per la lleidatana Laia Sorribes i les basques Maialen Chourraut i Leire Goñi va estar molt a prop d’aconseguir ahir la medalla de bronze en la prova per equips K1 dels Campionats del Món de piragüisme eslàlom que s’estan disputant a Sydney (Austràlia). Una penalització de dos segons a la porta 2 del recorregut va condicionar la resta de la baixada i els va privar d’un valuós bronze. Al final, Chourraut, Sorribes i Goñi van acabar quartes, lluny de l’or que van guanyar les txeques, i a menys de dos segons del tercer lloc de les eslovenes.
En la modalitat masculina tampoc no es va aconseguir medalla. El triplet format pel lleidatà Miquel Travé, el basc Pau Echaniz i el segovià David Llorente va acabar lluny de les medalles, en la desena posició, a més de sis segons de la patrulla francesa, campiona del món, després de penalitzar a les portes 2 i 12. La victòria va ser per a França, seguida de Japó, que va ser plata, i Gran Bretanya.
En la jornada d’ahir també es van portar a terme les classificatòries de K1 individual. En dones, la millor va ser Leire Goñi, al vintè lloc, just al davant de Laia Sorribes, mentre que Maialen Chourraut, penalitzada per un toc a la porta 2, es va ficar en semifinals amb el vint-i-vuitè millor registre. En homes, Miquel Travé va ser el millor de la selecció espanyola amb el novè crono, a 1,35 segons del vencedor. També va passar a semifinals Pau Echaniz, amb el dinovè registre, mentre que Llorente va quedar fora.