MOTOCICLISME
Aleix Ginés aspira a córrer la Red Bull Rockies Cup 2026
El pilot de Mollerussa, de 15 anys, farà un test la setmana que ve a Granada
El lleidatà Aleix Ginés, que aquesta temporada ha pres part per primera vegada en el Campionat d’Espanya de Superbikes, en la categoria SS300, té ara la gran oportunitat de córrer la temporada que ve la Red Bull Rockies Cup, un campionat de promoció impulsat per Dorna i la Federació Internacional, amb unes curses que es disputen per tot Europa coincidint en ocasions amb els grans premis de MotoGP.
El pilot de Mollerussa, que acaba de complir 15 anys, ha estat acceptat d’entre més de 500 sol·licituds per ser un dels 26 elegits que la setmana que ve passaran les proves d’accés al campionat del 2026 al circuit granadí de Guadix, uns tests que se celebraran de dilluns a dijous. Només els sis millors podran estar a la Rockies Cup 2026, un dels millors trampolins per arribar a ser pilot del Mundial de velocitat.
Debut mundialista
Malgrat ser molt jove, Ginés ja sap el que és córrer en un Mundial. Va estar el mes de març passat a l’Autódromo Internacional do Algarve, a Portimao, on va córrer la primera prova del certamen de superbikes gràcies a un wild card de Yamaha Europa com a premi per guanyar el 2023 el Campionat de Catalunya de 125.
Aquesta temporada només ha pogut disputar cinc de les set proves de l’Estatal, ja que ha hagut de renunciar a les dos últimes per falta de pressupost. “L’equip posava la moto i l’assistència, però la resta, viatges i hotels, ho havíem de costejar nosaltres. Hi havia un pressupost de 60.000 euros i hem arribat fins on hem pogut”, va explicar el seu pare, Oriol Ginés. A l’espera del que passi a Granada, l’Aleix té tres ofertes sobre la taula per a l’any que ve.