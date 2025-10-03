PIRAGÜISME
Nou dècimes separen Travé de la medalla
Va acabar quart en la prova de canoa. Marc Vicente i Núria Vilarrubla, fora de la final
El lleidatà Miquel Travé es va quedar ahir a les portes del podi a la final del C1 del Campionat del Món d’eslàlom que s’està celebrant al canal de Perith, a Sydney. El palista de la Seu d’Urgell, que aquest any s’havia proclamat campió d’Europa a Vaires-sur-Marne, no va poder arrodonir la temporada amb una medalla mundialista. Només el van separar 9 dècimes de bronze.
La jornada va començar amb la ronda de semifinals a la recerca dels 12 bitllets per a la final. En la categoria masculina van superar el tall el basc Oier Díaz, campió del món júnior i que va ser el millor de la selecció espanyola amb el setè crono, i el mateix Travé, que no se’l va veure gens satisfet amb el novè lloc, mentre que l’altre lleidatà en competició, Marc Vicente, va quedar fora de la final a l’acabar vint-i-unè, a més de 10 segons del millor temps que va firmar el francès Nicolas Gestin, i amb dos penalitzacions per tocs a les portes 12 i 14.
A la final, Travé sí que es va sentir còmode, més que en la baixada anterior. De fet, els seus cronos parcials van ser bons i es va mantenir en tercera posició fins que Gestin va destrossar el crono i es va proclamar campió del món parant el rellotge en 97,13 segons, quedant Travé a 2,47 de l’or, a 1,57 de la plata aconseguida pel britànic Westley i a 86 centèsimes del bronze que es va emportar l’australià Bassett.
En la categoria femenina hi va haver menys sort encara, ja que la selecció espanyola no va poder posar cap de les seues palistes en la lluita per les medalles, entre les quals la urgellenca Núria Vilarrubla. L’olímpica, que dimarts havia firmat el millor temps de les eliminatòries, va acabar última de la semifinal després d’una desafortunada baixada en la qual, a més de tocar en cinc portes, es va saltar la 10 després de bolcar amb la canoa. Sí que es va ficar a la final l’andorrana Mònica Dòria, del Cadí Canoe Kayac, que va acabar desena, molt lluny de l’or que es va emportar la polonesa Klaudia Zwolinska.