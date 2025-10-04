El Barris vibra amb un Hiopos Lleida que dorm líder de l'ACB (87-68)
Un partit que sempre han dominat els de Gerard Encuentra des de la defensa i amb un gran debut al Barris Nord de Golomán i Agada
El partit ha començat amb molta intensitat per part dels dos conjunts. A partir de l'empat a cinc, el Hiopos Lleida ha marcat la diferència des de la defensa amb un parcial de 12-2, Agada aixecava els aficionats dels seients amb les seves recuperacions i les contres castigaven als gallecs. Finalment, el quart ha acabat amb un 23-15 que no demostrava la superioritat sobre el parquet.
Al segon quart, ha aparegut Golomán, que acompanyat de Diagne en els minuts de rotació, han castigat en el rebot al Breogán. Els lleidatans han mantingut la diferència per sobre dels deu punts controlant perfectament l'atac visitant. Tan sols 30 punts ha anotat l'equip de Casimiro al descans pels 45 dels bordeus.
Després del pas per vestuaris, els lleidatans han continuat amb el peu sobre l'accelerador gràcies als triples de Walden, l'experiència d'Ejim i uns bons minuts de Krutwig. Breogán s'agarrava al partit amb els punts de Cook que era l'únic jugador en ratxa. Un parcial final ha deixat el 64-46 amb el que s'arribava a l'últim quart.
En cap moment els aficionats han vist perillar la victòria, sinó al contrari, l'equip continuava demostrant un gran ritme físic que no igualaven els visitants. Golomán ha acabat de tancar el partit i el seu MVP amb esmaixades espectaculars. Finalment, després d'un temps mort el Hiopos Lleida ha anotat el definitiu 87-68 que li permet dormir líder per la diferència de punts.