Pau Giralt, subcampió d’Espanya Juvenil A de trial

El pilot lleidatà Pau Giralt durant la competició.

El jove pilot lleidatà Pau Giralt Ariza va aconseguir proclamar-se subcampió d’Espanya de trial en la categoria Juvenil A el cap de setmana passat en l’última prova del campionat celebrada a Entrimo (Ourense), culminant així una excel·lent temporada. Pel que fa al Campionat de Catalunya de Nens, Pau ja és matemàticament campió, malgrat que encara resta pendent una prova.

Desafortunadament, una lesió de fractura de radi soferta al Campionat d’Europa li va impedir participar en una de les carreres del Campionat de Catalunya Open, circumstància que va minvar les seues possibilitats en l’esmentada competició.

