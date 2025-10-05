MOTOCICLISME
El campió abaixa el ritme
Marc Márquez acaba sisè en un esprint amb triomf de Bezzechi. Àlex, quart, guanya terreny en la lluita per ser subcampió a un Bagnaia desaparegut
El ja campió del món Marc Márquez (Ducati) només va poder ser ahir sisè en la carrera a l’esprint del Gran Premi d’Indonèsia, divuitena cita del Mundial de motociclisme, mentre que el seu germà Àlex Márquez (Ducati) va acabar quart i augmenta el seu avantatge en la lluita pel subcampionat davant d’un Francesco Pecco Bagnaia (Ducati) desaparegut, que no va puntuar i es va mostrar molt descontent amb el rendiment de la seua moto.
La victòria va ser per a l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia), que va arrabassar en l’última volta el triomf al murcià Fermín Aldeguer (Ducati) després d’un intens mà a mà. Bezzecchi, que hores abans havia firmat la pole, es va refer a una mala sortida que el va relegar al sisè lloc i va protagonitzar la remuntada del dia. Raúl Fernández (Aprilia) va completar el podi.
Marc Márquez, que es va assegurar el títol al Japó, va partir novè a Mandalika i, en el seu intent de remuntada, va tocar amb Alex Rins (Yamaha), la qual cosa li va costar una penalització de long lap. Després de complir-la va caure fins a la tretzena plaça, encara que finalment va poder remuntar fins al setè lloc en el qual va travessar la meta. No obstant, una sanció a Luca Marini (Honda) per la pressió dels pneumàtics li va permetre finalitzar sisè.
El seu germà Alex Márquez, que sortia setè, va acabar quart, just davant de Joan Mir (Honda), i augmenta la seua distància en la batalla pel segon lloc del campionat amb Bagnaia, que es va quedar en la Q1 en la qualificació, al contrari que Marc Márquez, que va accedir a la Q2 amb el millor temps. L’italià va firmar el setzè lloc a la graella i en l’esprint només va poder ser catorzè i últim a meta. Ara, es queda a 72 punts d’Àlex Márquez a la general.
En Moto2, el brasiler establert a Alcarràs Diogo Moreira va firmar la cinquena pole position de la temporada amb rècord de la pista (1:32.341).
“Està sent el pitjor cap de setmana de l’any”
Marc Márquez va reconèixer als micròfons de DAZN que “està sent el pitjor cap de setmana de l’any”. “Estic patint per parar la moto i girar bé. A nivell de sensacions, ahir ja em va costar i les dos caigudes, sobretot la segona, em van treure molta confiança”, va afegir el de Cervera. A més, va admetre la culpa en l’incident amb Rins: “Vull disculpar-me. No he pogut parar la moto.”