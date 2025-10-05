HANDBOL
El Lleida aconsegueix un punt que val or a casa
El Lleida Handbol es va refer ahir de la patacada davant del Pereda (33-21) en el seu debut a la Divisió d’Honor Or amb un empat de molt mèrit davant del Zuazo (23-23), un dels principals candidats a l’ascens.
Les lleidatanes van debutar a l’Onze de Setembre en un matx que va arribar al descans amb les visitants manant per la mínima (14-15). A la represa, les lleidatanes van jugar de tu a tu i gràcies a una gran Lara Peris a la porteria i Cati Casasola en atac van materialitzar el seu primer punt de la temporada a casa (23-23).
El tècnic del Lleida, Iban Raigal, va assegurar sobre l’enfrontament que “l’empat val més que un punt”.