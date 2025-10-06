FUTBOL
L’Alcarràs supera un gran Artesa de Segre
❘ alcarràs ❘ L’Alcarràs va guanyar un gran Artesa de Segre en un partit en el qual els locals van estar molt bé tant defensivament com ofensivament i en què van saber defensar el marcador en tot moment. A la primera part, el domini va ser dels locals, que van aconseguir avançar-se gràcies al gol de Sidahmed (1-0, 24’). A la segona, Da Costa va ampliar l’avantatge i va plasmar el domini local amb el segon (2-0, 63’), però després d’aquest gol l’Artesa de Segre va començar a obrir les bandes, generant més perill en camp rival, la qual cosa es va plasmar amb el gol d’Òscar, que va atansar els visitants.
Després del 2-1, l’Alcarràs va saber mantenir l’avantatge i defensar el marcador, gràcies a un gran treball i esforç de tots els jugadors.