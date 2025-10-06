SEGRE
L'Atlètic Lleida jugarà contra l'Espanyol a l'eliminatòria de la Copa del Rei

El partit serà el proper 28 o 29 d'octubre al Camp d'Esports

L'Espanyol serà el l'equip de Primera Divisió que s'enfrontarà a l'Atlètic Lleida a la Copa del Rei

El gol de falta al minut 120 de Juan Agüero la setmana passada va significar, a banda de guanyar l'eliminatòria contra l'Ejea, aconseguir el bitllet per la Copa del Rei i el premi de jugar contra un Primera Divisió

Les opcions eren quatre equips de Primera, pels criteris de proximitat geogràfica: Mallorca, Girona, Espanyol i Osasuna. Avui, després del sorteig de la RFEF, ha sortit el rival: L'Espanyol.

El partit es jugarà entre el 28 i el 30 d'octubre. 

L'Espanyol és el darrer equip de Primera que ha jugat al Camp d'Esports. Va ser la temporada 2019-2020 i el resultat va ser de 0-2, amb doblet de Wu Lei.

