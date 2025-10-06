El Tàrrega llueix un gran nivell contra el Santboià
El Tàrrega es va imposar a un bon Santboià (3-2), demostrant que l’empat de la jornada anterior no va ser casual sinó fruit d’un treball ben fet. El partit va ser intens per part dels dos equips i es va decantar del costat local perquè els d’Edgar Molina es van mostrar més confiats en les seues possibilitats. Una primera part molt bona dels blaugranes va acabar amb l’1-0 aconseguit per Dani Vargas en el minut 16, i amb el Santboià en inferioritat numèrica per l’expulsió de Jiménez. Els barcelonins van empatar amb un penal transformat per García en el minut 56 (1-1) i tres minuts després amb l’1-2 aconseguit per Vico. El Tàrrega va continuar confiant i després d’alguns intents fallits va arribar la remuntada. Bernaus, en una espectacular rematada de cap, va fer el 2-2 en el 77 i finalment Oliver va marcar el gol del triomf al transformar un penal en el minut 94.
Al finalitzar el partit, l’entrenador del Tàrrega, Edgar Molina, es va mostrar satisfet per la victòria: “Era un partit molt difícil davant d’un gran rival i que venia en un bon moment.”