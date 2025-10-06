FUTBOL
Treballada victòria del Balaguer davant l’afició
Jaume Estrada va anunciar que deixarà la presidència al final de la temporada
❘ balaguer ❘ El Balaguer es va imposar al Cardona (1-0). En una fluixa primera part al Balaguer li va costar entrar en joc. El Cardona va tenir dos ocasions que Pol, el juvenil que actuava per les baixes dels seus companys a la porteria local, va poder desbaratar. Ja a la segona part, els canvis van donar fluïdesa al joc local i en el 61 Bayona va aconseguir l’1-0. El Balaguer va disposar d’una gran ocasió per deixar sentenciat el matx en un contraatac que va deixar quatre jugadors rogets sols davant de Millán, però que va acabar perdent-se.
El tècnic local, Josete, va dir: “Hem defensat bé un rival complicat com el Cardona encara que ens ha costat trobar el ritme del partit.” D’altra banda, el president del Balaguer. Jaume Estrada, va anunciar que deixarà la presidència del club a final de temporada.