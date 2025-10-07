ESDEVENIMENTS
Inefc Lleida reforça el seu lideratge internacional amb un càrrec a l’OMS
Sebastià Mas, a l’executiva de Hepa Europe
L’Inefc Lleida ha reafirmat el seu paper com a referent internacional en la promoció de l’activitat física saludable després de l’elecció del doctor Sebastià Mas, professor del centre, com a membre de l’Steering Committee de la xarxa HEPA Europe de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).
El seu mandat s’estendrà durant els propers dos anys. HEPA Europe (Health-Enhancing Physical Activity) és una xarxa impulsada per l’OMS que reuneix universitats, centres d’investigació, administracions públiques i professionals amb l’objectiu de fomentar l’activitat física com a eina clau de salut pública.
L’Inefc en forma part des del 2011, afegint-se a altres institucions catalanes i estatals com la Secretaria General de l’Esport, el Departament de Salut, el Consell Superior d’Esports o el COPLEFC (Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya).
L’elecció del Sebastià Mas va tenir lloc en el marc del setzè Congrés de HEPA Europe, celebrat a Kaunas (Lituània) entre el 17 i el 19 de setembre, on més de 200 entitats membres van escollir sis nous integrants del comitè executiu.
L’Inefc Lleida també ha liderat la redacció d’unes guies internacionals per promoure l’activitat física en pimes, un projecte desenvolupat juntament amb experts de països com Anglaterra, Dinamarca, França, Portugal o Jamaica.
Segons Mas, la seua incorporació al comitè directiu de HEPA Europe permetrà “enfortir les aliances entre actors del nostre territori i la resta de membres de la xarxa internacional, mentre donem visibilitat a les accions locals des d’una visió integral i transversal de l’activitat física”.