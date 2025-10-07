FUTBOL
L’Espanyol, rival de Copa
S’enfrontarà a l’Atlètic Lleida en un partit que es disputarà al Camp d’Esports el 29 o 30 d’aquest mes. L’equip blanc-i-blau és l’últim de Primera divisió que va jugar a l’estadi
El Camp d’Esports tornarà a acollir un equip de Primera divisió després de sis anys. L’Atlètic Lleida s’enfrontarà a l’Espanyol en la primera eliminatòria de la Copa del Rei, segons va oferir ahir el sorteig celebrat a la seu de la Federació Espanyola de Futbol. El partit es disputarà el 29 o 30 d’aquest mes i l’equip lleidatà, que milita a Segona RFEF, arriba a aquesta ronda després d’haver eliminat a la Copa Federació Tudelano, Formentera i Eixea.
Es tracta d’una cita històrica per a l’equip lleidatà, que per primera vegada en la seua jove història s’enfrontarà a un equip de Primera divisió. Curiosament, l’Espanyol és l’últim equip de la màxima categoria masculina del futbol espanyol que va visitar l’històric estadi lleidatà. Va ser el 19 de desembre del 2019 en partit també de la Copa del Rei i en aquella ocasió va eliminar el Lleida Esportiu que entrenava Molo per 0-2.
En aquell Lleida militava Pau Torres, que ahir valorava positivament l’aparellament. “És una alegria, ha de ser un dia de celebració per a la ciutat, un dia gran. Per desgràcia, fa molts anys que a Lleida no juguem contra un equip de Primera divisió. L’última vegada jo estava al Lleida Esportiu i també va ser contra l’Espanyol”, recordava el de Capellades.
En el sorteig d’ahir celebrat a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, un dels protagonistes va ser el jugador de l’equip lleidatà Juan Agüero, heroi de la classificació per a aquesta ronda en marcar el gol decisiu en el minut 120 de la pròrroga davant de l’Eixea.
Una festa amb il·lusió
Pau Torres afegia que “espero que sigui una festa” i recordava que “tinc un amic a l’Espanyol”, amb referència al lleidatà Pere Milla, i va assenyalar que “ja li vaig dir que ens tornaríem a trobar”.
Va valorar que “sortirem amb la màxima il·lusió, a competir i sabent que és difícil, perquè ells són de Primera, però la nostra intenció és posar-los les coses difícils. És a partit únic i a la Copa sempre hi ha sorpreses”.
Joan Campins va explicar que “esperem que hi hagi ambient i la gent gaudeixi. I per què no podem donar la sorpresa i passar a la següent ronda?”, afegia. “Cal disfrutar que ve un equip de Primera divisió”i no dubta que l’equip sortirà motivat. “És un escenari ideal en el qual no és fàcil trobar-te.” També va assenyalar que “si tens tendència pel Barça sempre és especial jugar contra l’Espanyol”.
Qui sí que ha jugat diverses vegades al Camp d’Esports és l’entrenador de l’Espanyol, Manolo González. Serà el seu partit número 11 a l’estadi lleidatà, sis amb el Badalona, un amb l’Ebro, dos amb la Penya Esportiva i un amb l’Espanyol B i només ha guanyat en una ocasió, amb el Badalona (2014-15).
El Girona es mesura al Constància en la ronda inicial
El Girona s’enfrontarà al Constància d’Inca en aquesta ronda inicial de la Copa del Rei. L’Atlètic Palma del Río-Betis, el Ciudad de Lucena-Vila-real o l’Inter de Valdemoro-Getafe són alguns dels 56 duels de la primera eliminatòria de la Copa del Rei 2025-26, que es disputaran entre el 28 i el 30 d’octubre, segons el sorteig celebrat ahir a Madrid.
La Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va celebrar ahir al saló Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol el sorteig de la primera eliminatòria de la Copa del Rei, que va donar a conèixer els 56 aparellaments, amb la presència de 112 equips, entre els quals 16 de LaLiga EA Sports, i encara sense el FC Barcelona, el Reial Madrid, l’Atlètic de Madrid i l’Athletic Club, participants de la Supercopa d’Espanya. Reus-Europa, Atlètic Balears-Nàstic o Utebo-Osca són alguns dels aparellaments de la primera ronda de la competició.