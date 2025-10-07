POLIESPORTIU
Les germanes Ribalta, en dos Mundials dissabte
La Núria correrà el de gràvel als Països Baixos i l’Eva, el d’Ironman a Hawaii
Les germanes lleidatanes Núria i Eva Ribalta viuran aquest dissabte una jornada històrica per a la família i l’esport local: totes dos competiran en sengles campionats del món, en el mateix grup d’edat 50-54 anys, encara que en disciplines i franges horàries diferents, després d’aconseguir la classificació gràcies a les bones actuacions en proves internacionals.
Núria Ribalta serà present en el Mundial de gràvel que se celebra a la regió de Limburg (Països Baixos) on les ciclistes completaran 2,5 voltes al circuit d’uns 50 km en un circuit exigent amb pistes de terra, asfalt i senders ondulats, incloent-hi diverses pujades difícils. Integrant del Club Triatló Prosan, la Núria va obtenir la plaça arran de l’excel·lent segona posició en el seu grup d’edat que va firmar a la prova classificatòria disputada a Castelló el febrer passat. La seua trajectòria en proves de llarga distància i gràvel la situen com una participant a tenir en compte a la seua categoria.
Per la seua part, Eva Ribalta competirà en el Mundial d’Ironman a Kona (Hawaii), després d’aconseguir a Cascais (Portugal) la tercera plaça en el seu grup d’edat, un resultat que li va permetre obtenir plaça en la mítica prova. L’Eva forma part de l’Associació Atlètica Xafatolls, entitat amb la qual ha aconseguit podis en campionats estatals i internacionals en modalitats com el duatló i el triatló.
Eva Ribalta està entrenada pel triatleta lleidatà Jordi Montraveta, que confia que la seua pupil·la obtingui un gran resultat en terres hawaianes.
De fet, ambdós van participar en la prova denominada Le Mythe Embrunman, un triatló de llarga distància que es porta a terme el 15 d’agost de cada any al voltant d’Ambrun, als Alps Alts (França). Montraveta va fer podi acabant tercer i Eva Ribalta va guanyar en el seu grup d’edat.
Per esmentar només alguns dels seus assoliments més rellevants, l’Eva ha estat campiona d’Espanya de triatló de llarga distància en el seu grup d’edat i campiona del món de marató veterans. D’altra banda, es va proclamar també campiona d’Espanya de marató, en la categoria de veterans F-40 i va ser tercera en estatals de mitges maratons.