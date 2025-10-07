MOTOCICLISME
Márquez evita el quiròfan, però es perdrà dos carreres
Farà “tractament conservador” per a l’espatlla i no anirà a Austràlia i Malàisia
El pilot lleidatà Marc Márquez va tornar ahir a Espanya després de la seua caiguda en el Gran Premi d’Indonèsia i, tot just aterrar a Madrid, es va sotmetre a un examen més exhaustiu a l’Hospital Ruber Internacional. Les proves mèdiques van confirmar una fractura a la base de l’apòfisi coracoides i una lesió lligamentosa a l’espatlla dreta, però evitarà passar pel quiròfan.
Ducati va informar en un comunicat que, malgrat el contratemps, “les proves clíniques i radiològiques han descartat qualsevol relació amb lesions prèvies” i van confirmar “l’absència de desplaçament ossi significatiu”.
Per aquest motiu, els doctors Samuel Antuña i Ignacio Roger de Oña han decidit aplicar un tractament conservador que eviti una nova intervenció quirúrgica. El pla mèdic contempla repòs, immobilització i revisions setmanals fins que la fractura consolidi del tot.
Aquesta decisió impedirà que Márquez participi en les dos pròximes cites del campionat, els Grans Premis d’Austràlia i Malàisia, posant fi de manera anticipada a la seua gira asiàtica.
Després d’aquestes carreres, el calendari es tancarà amb les proves a Portugal i València, on el pilot espera poder reaparèixer.
“Afortunadament, la lesió no és greu, però és important respectar els terminis de recuperació. El meu objectiu és tornar abans que acabi la temporada, però sense avançar-me al que els metges recomanin. Ara la prioritat és recuperar-se bé i tornar al 100%”, va declarar el nou vegades campió del món.
L’accident es va produir en la primera volta de la carrera a Mandalika, quan l’Aprilia de Marco Bezzecchi va colpejar la roda posterior de la moto de Márquez i va provocar la caiguda del lleidatà. Encara que en un primer moment no semblava una caiguda especialment forta, les molèsties a l’espatlla van encendre totes les alarmes, atesa la delicada trajectòria mèdica del braç dret del de Cervera, que acumula quatre operacions des del 2020. Malgrat el contratemps, Márquez es mostra optimista.